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Мединский не видит необходимости включить в реестр профессий писателей

Культура
16 октября, 20:42 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 16, октября. /ТАСС

На данный момент "писателя" нет в Трудовом кодексе

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский не видит необходимости включать профессию "писатель" в реестр профессий России. Об этом он сообщил в понедельник на встрече с работниками культуры Свердловской области.

На данный момент "писателя" нет в Трудовом кодексе. Люди этой профессии не могут получать пенсию за литработу или больничный, поэтому считают себя незащищенными социально.

"Совершенно не нужно статус писателей закреплять какими- то законами: Толстой по закону не был писателем, Пушкин как- то без этого статуса обходился, вопрос пенсионного обеспечения Федора Михайловича Достоевского тоже как-то не звучал. У нас что, от этого (включения в перечень профессий) писателей больше появится хороших? А как мы отделим писателей от публицистов - это категорийность профессий, а журналистов как? Путать это с пенсионным обеспечением тоже как-то не стоит", - сказал Мединский.

По его словам, большинство писателей где-то работают, для них гонорары от издания книг являются лишь частью заработка. "Гонорары сейчас небольшие и прожить на них тяжело, поэтому сейчас люди пишут и работают в газетах, на телевидении, еще где-то. Взносы в Пенсионный фонд начисляются с зарплаты по основному месту работы, с писательских гонораров также идут отчисления. Я думаю, что это надуманная проблема", - отметил министр.

Он добавил, что каждое государство может поддержать писателя, помочь ему выступить на выставке, сделать перевод книги. "И это мы делаем, переводим книги на иностранные языки за счет государства и предлагаем их иностранным государствам. Но мы же не будем создать федеральное учреждение "Писатели Росси" и спускать вам госзадание: вы должны писать в год по одной книжке. Алексей Михайлович, вы написали такой замечательный роман "Мать", а не хотите ли теперь написать роман "Отец"? - добавил Мединский.

История вопроса

Попытки ввести в Трудовой кодекс профессию "писатель" предпринимались неоднократно, но Минтруд занимает в этом вопросе непреклонную позицию.

Общероссийское отраслевое объединение работодателей "Федеральная палата культуры" настаивает на разработке профессионального стандарта "Писатель", который бы определял квалификационные требования к этой категории наемных работников.

Комментируя данное предложение, в министерстве подчеркивают, что профессия "литературный сотрудник" входит в перечень профессий и должностей творческих работников средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков.

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