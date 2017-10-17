Презентация книги "Матильда. Тайна дома Романовых". Видеотрансляция

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ТАСС
В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная презентации книги "Матильда. Тайна дома Романовых", созданной по оригинальному сценарию фильма Алексея Учителя.
В мероприятии примут участие автор книги, российская писательница Наталья Павлищева, начальник отдела остросюжетной прозы издательства "Эксмо" Евгений Соловьев, актер фильма "Матильда" Константин Желдин и директор по маркетингу редакции № 1 издательства "Эксмо" Евгения Рыкалова.
В основу книги лег сценарий фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда", вызвавший широкий общественный резонанс и посвященный судьбе балерины императорских театров Матильды Кшесинской.