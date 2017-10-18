Правительство выделило 220 млн рублей на поддержку детских и кукольных театров

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении субсидий в размере 220 млн руб. между 73 субъектами РФ на поддержку детских и кукольных театров. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на портале правительства.

"Подписанным распоряжением средства в размере 220 млн руб. распределены между бюджетами 73 субъектов Федерации. Средства распределяются с учетом коэффициента выравнивания потребности субъекта Федерации, исходя из расчетной бюджетной обеспеченности и количества детских и кукольных театров в регионе. Таким критериям соответствует 148 театров из 73 субъектов Федерации", - говорится в документе.

Субсидии предоставляются в рамках государственной программы "развитие культуры и театра". Предполагается, что принятое распоряжение, подготовленное Минкультуры РФ, создаст дополнительные условия для совершенствования системы государственной поддержки в сфере культуры и искусства и реализации субъектами Федерации программ поддержки детских и кукольных театров.