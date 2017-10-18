Более 25 иностранных закупщиков проявили интерес к кинопроекту "Гоголь"

КАНН, 18 октября. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Проект "Гоголь", презентованный в среду в рамках рынка аудиовизуального контента в Канне, уже вызвал интерес у иностранных закупщиков контента. Об этом в интервью ТАСС сообщил один из продюсеров проекта, генеральный директор ТВ-3 Валерий Федорович.

Мини-сериал, снятый компанией "Среда", создан по мотивам творчества и жизни Николая Гоголя, который попадает в мистическую реальность своих собственных произведений. Проект состоит из восьми частей. Для прокатной версии создано четыре картины - "Гоголь. Начало", "Гоголь. Заколдованное место", "Гоголь. Вий", "Гоголь. Страшная месть", каждая из которых объединяет по две серии.

"Если говорить по продажам в мире, то, по данным на сегодняшний день, 27 компаний высказали заинтересованность в том, чтобы посмотреть версию "Гоголя" с английскими субтитрами, и дальше уже они будут принимать решение по покупкам", - сказал Федорович после презентации, состоявшейся во Дворце фестивалей. По его словам, интерес к проекту уже проявили в Японии, Китае, странах Северной и Латинской Америки.

Федорович сообщил, что "фильм "Гоголь. Начало" уже был показан в 15 странах Европы, в частности, в Великобритании, Испании, Австрии, правда, для русскоязычной аудитории, но в ближайшее время его увидят в Германии на немецком языке". Гендиректор ТВ-3 отметил, что создатели проекта рассчитывают привлечь самую широкую аудиторию. "Интерес проявляет не только молодежь, которая любит фильмы с элементами ужасов, но и люди абсолютно разных возрастов, потому что фильм сделан через юмор", - подчеркнул он.

Самый масштабный проект в истории ТВ-3

По словам Федоровича, "Гоголь" стал самым масштабным и высокобюджетным проектом в истории ТВ-3". "Здесь, на телерынке, мы хотим привлечь к "Гоголю" внимание мировых покупателей контента и рассказать о том, что этот проект, возможно, перевернет всю индустрию, открыв новые возможности для монетизации контента", - сказал он.

В свою очередь генеральный продюсер ТВ-3, Евгений Никишов, который также выступил продюсером проекта, отметил, что "Гоголь" - это революционный подход к производству: произведения классической литературы и сама фигура классика помещены в ультрасовременный и хулигански смелый мультижанровый формат, который объединяет в себе детектив, мистическую драму, эротический триллер и черную комедию". По его словам, "Гоголь" - это первый в мире мини-сериал в кинопрокате, состоящий из нескольких фильмов, которые выйдут друг за другом с интервалом в несколько недель. "Ничего подобного еще не делал никто, и мы рады поделиться своим опытом с лучшими мировыми профессионалами отрасли", - сказал он.

О проекте

Сценаристами проекта выступили Алексей Чупов и Наталья Меркулова. В ролях задействованы Александр Петров (Николай Гоголь), Олег Меньшиков, Евгений Стычкин, Таисия Вилкова и др. Фильм "Гоголь. Начало" выходит в версиях для двух возрастных категорий: 16+ и 18+.

В российский прокат фильм вышел 31 августа, до премьеры на телевидении. За первый день он собрал 50 млн рублей. К настоящему моменту киноленту в России посмотрели около 1,8 млн зрителей.

Рынок MIPCOM

Рынок аудиовизуального контента стартовал в Канне 16 октября. Российские проекты представлены в рамках специальной программы "Российская революция контента". В ходе выставки Российский экспортный центр открыл павильон аудиовизуального контента "Сделано в России" (Made in Russia), в состав которого вошли 19 анимационных студий и шесть телекомпаний.

Всего участниками MIPCOM стали 14 тыс. человек из более 100 стран. Помимо России, отдельными павильонами на телерынке представлены Великобритания, Турция, Франция, США, Япония и другие страны.