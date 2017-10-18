В Казани впервые представили более 500 экспонатов Императорского фарфорового завода

КАЗАНЬ, 18 октября. /ТАСС/. Выставка ''Под прозрачным льдом глазури. Фарфор Петербурга'', на которой представлено более 500 произведений мастеров XVIII-XXI веков первого в России фарфорового завода из собрания Государственного Эрмитажа и Императорского фарфорового завода, открылась в среду в Казани, передает корреспондент ТАСС.

На торжественной церемонии открытия присутствовали директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

''Мы привезли замечательную выставку, посвященную фарфору. Это волшебный материал, очень символичен, рожден на Востоке, прошел свою дорогу по миру до Запада, затем попал в Россию и стал типичным знаком европейской культуры в России, культурным продуктом России, и, в первую очередь, Петербурга'', - сказал журналистам перед открытием Михаил Пиотровский.

Выставка состоит из пяти разделов, которые включают в себя шедевры, исполненные по заказам дома Романовых, произведения советского времени и работы современных художников завода. Вазы, сервизы и настольные украшения для императорского стола, изделия с копиями картин из собрания Эрмитажа, галантерейные вещи и фарфоровая скульптура демонстрируют всевозможные техники декорирования фарфора и уникальное мастерство художников. В росписях фарфоровых предметов предстает парадный Петербург, революционный Петроград, блокадный Ленинград и образы современного Петербурга. Также на выставке представлен сервиз с миниатюрами сюжетов из ''Евгения Онегина'', созданный в 1914 году на Императорском фарфоровом заводе, изделия с пейзажной росписью, анималистикой, цветами.

Упаковка и транспортировка хрупких экспонатов осуществлялась в течение недели. ''На этой выставке присутствуют предметы из разных отделов Эрмитажа. Перевозка проходила в несколько этапов: сначала упаковка происходила в Эрмитаже, потом часть вещей, которые были на реставрации, упаковывались в отделе реставрации, Императорский фарфоровый завод упаковывал самостоятельно и привозил вещи. Крупные вазы, которые есть в экспозиции, привозятся в разобранном виде, поэтому мы приглашаем с собой двух реставраторов - реставраторов фарфора и металла'', - рассказала журналистам перед открытием куратор выставки Анна Иванова, добавив, что экспонаты приехали в Казань на огромной машине в сопровождении сотрудника Эрмитажа.

Выставка будет открыта в центре ''Эрмитаж - Казань'' Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника ''Казанский Кремль'' до 20 мая 2018 года.