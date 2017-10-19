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На документы по передаче "Роснефти" дворца в Ропше уйдет до трех месяцев

Культура
19 октября, 13:58 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 19, октября. /ТАСС

Ропшинский дворец входит в состав памятника всемирного наследия "Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников"

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ТУЛА, 19 октября. /ТАСС/. Подготовка документации, необходимой для передачи компании "Роснефть" Ропшинского дворца под Петербургом, займет два-три месяца, сообщил ТАСС в четверг директор департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры РФ Владимир Цветнов.

"Мы в процессе передачи Ропши "Роснефти". Просто там возникают "бумажные" проблемы - что-то недооформлено, нужно... уточнить границы, реестр памятников. Как только мы это все сделаем, а мы надеемся сделать это в ближайшие два-три месяца, процесс передачи Росимущество будет осуществлять в соответствии с их уставными документами и законодательством", - сказал Цветнов.

Ропшинский дворец входит в состав памятника всемирного наследия "Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников". Он находится в оперативном управлении государственного музея-заповедника "Петергоф".

Руины императорской резиденции

История Ропшинской усадьбы началась с эпохи Петра Великого, который основал здесь лечебницу на минеральных водах. При императрице Елизавете Петровне усадьба была перестроена по проекту архитектора Бартоломео Растрелли. В июле 1762 года здесь погиб свергнутый с престола император Петр Третий.

В советские годы в усадьбе располагались рыбный питомник, животноводческий совхоз, птицефабрика и другие хозяйственные объекты. После Великой Отечественной войны в Ропше разместилась сначала летная часть, а затем батальон химической защиты Ленинградского военного округа. Здание дворца серьезно повреждено несколькими пожарами, которые произошли в конце 1980-х - начале 1990-х годов.

Ропшинский ансамбль включает 29 объектов недвижимости, большинство из которых лежат в руинах. Эксперты констатируют, что некоторые памятники Ропши, в том числе мосты и гидротехнические сооружения, утрачены полностью и не перешли даже в состояние археологических объектов. В январе 2015 года на портике фасада Ропшинского дворца обрушились пять колонн.

Ропшинская усадьба была передана Петергофскому государственному музею-заповеднику по распоряжению президента РФ в декабре 2012 года, однако из-за урегулирования вопросов со статусом земли музей смог приступить к работам на этом объекте лишь после марта 2014 года. Музей принял первоочередные меры, чтобы остановить разрушение памятника, но средств на восстановление дворца не выделялось.

Осенью 2016 года было объявлено о том, что Минкультуры РФ планирует передать этот ансамбль в аренду нефтяной компании "Роснефть" на 99 лет для реставрации. При этом руководство Минкультуры сообщало, что Ропшинский дворец может быть восстановлен за счет средств компании, но при этом он останется в федеральной собственности.

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