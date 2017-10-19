Гала-концерт участников Junior Music Tour состоится летом 2018 года в Москве

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Гала-концерт победителей ряда престижных юношеских и детских музыкальных конкурсов в рамках нового проекта Junior Music Tour состоится 8 июня 2018 года в Большом зале Московской государственной консерватории им. Чайковского. Об этом в четверг на пресс-конференции в ТАСС сообщили организаторы.

"Гала-концерт состоится 8 июня 2018 года в Большом зале Московской консерватории, в нем будут участвовать как молодые музыканты, так и знаменитые исполнители классической музыки", - сказала член оргкомитета Светлана Ястребова.

До этого участники проекта в течение нескольких месяцев посетят с концертами музыкальные школы и школы искусств Москвы, где, помимо музыкальной программы, проведут творческие встречи с учениками. Цель тура, сказала Ястребова, - создание комфортной и доступной платформы для общения и обмена опытом между молодыми профессионалами и начинающими музыкантами, а также ценителями классической музыки.

Ученики московских музыкальных школ смогут познакомиться с музыкантами Junior Music Tour в неформальной обстановке, найти в их лице новых друзей и единомышленников в будущей профессии, кроме того, продолжить общение в социальных сетях на страницах проекта.

Всего проекте участвуют 16 юных музыкантов из числа лауреатов Международного юношеского конкурса имени П. И. Чайковского, Astana Piano Pasion, Grand Piano Competition, а также телевизионных конкурсов "Синяя птица" и "Щелкунчик".

Имена некоторых из них уже известны любителям классической музыки, в их числе Варавара Кутузова, Эрик Мирзоян, Иван Бессонов, Софья Тюрина, Андрей Рязанцев, Анастасия Ушакова, Ульяна Живицкая, Анастасия Махамендрикова, Алексей Стычкин. Самому младшему исполнителю JMT - Елисею Мысину - всего шесть лет.

Концерты и общение

Первый концерт в рамках проекта состоится в четверг в Детской школе искусств им. Н. Г. Рубинштейна. В программе исполнение произведений Сергея Рахманинова, Фредерика Шопена, Мориса Равеля, других великих мастеров. Следующий концерт запланирован на 27 октября в Детской музыкальной школе им. А. Н. Скрябина.

По словам ректора Московской государственной консерватории Александра Соколова, очень важно, что "в проекте есть обратная связь". Его участники, считает Соколов, смогут показать мастерство сверстникам, обменяться опытом, стать участниками большого профессионального содружества.

В свою очередь, заслуженный артист России, директор Центральной музыкальной школы Валерий Пясецкий отметил, что проект не является конкурсным, но представляет собой прекрасную концертную практику. "Это будет закалка нервной системы для наших участников, а не стрессы", - добавил он.

Всего в рамках тура молодые музыканты посетят 30 московских школ. Вход на концерты свободный.