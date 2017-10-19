Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гала-концерт участников Junior Music Tour состоится летом 2018 года в Москве

Культура
19 октября, 14:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Мероприятие пройдет 8 июня в Большом зале Московской государственной консерватории

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Гала-концерт победителей ряда престижных юношеских и детских музыкальных конкурсов в рамках нового проекта Junior Music Tour состоится 8 июня 2018 года в Большом зале Московской государственной консерватории им. Чайковского. Об этом в четверг на пресс-конференции в ТАСС сообщили организаторы.

"Гала-концерт состоится 8 июня 2018 года в Большом зале Московской консерватории, в нем будут участвовать как молодые музыканты, так и знаменитые исполнители классической музыки", - сказала член оргкомитета Светлана Ястребова.

До этого участники проекта в течение нескольких месяцев посетят с концертами музыкальные школы и школы искусств Москвы, где, помимо музыкальной программы, проведут творческие встречи с учениками. Цель тура, сказала Ястребова, - создание комфортной и доступной платформы для общения и обмена опытом между молодыми профессионалами и начинающими музыкантами, а также ценителями классической музыки.

Ученики московских музыкальных школ смогут познакомиться с музыкантами Junior Music Tour в неформальной обстановке, найти в их лице новых друзей и единомышленников в будущей профессии, кроме того, продолжить общение в социальных сетях на страницах проекта.

Всего проекте участвуют 16 юных музыкантов из числа лауреатов Международного юношеского конкурса имени П. И. Чайковского, Astana Piano Pasion, Grand Piano Competition, а также телевизионных конкурсов "Синяя птица" и "Щелкунчик".

Имена некоторых из них уже известны любителям классической музыки, в их числе Варавара Кутузова, Эрик Мирзоян, Иван Бессонов, Софья Тюрина, Андрей Рязанцев, Анастасия Ушакова, Ульяна Живицкая, Анастасия Махамендрикова, Алексей Стычкин. Самому младшему исполнителю JMT - Елисею Мысину - всего шесть лет.

Концерты и общение

Первый концерт в рамках проекта состоится в четверг в Детской школе искусств им. Н. Г. Рубинштейна. В программе исполнение произведений Сергея Рахманинова, Фредерика Шопена, Мориса Равеля, других великих мастеров. Следующий концерт запланирован на 27 октября в Детской музыкальной школе им. А. Н. Скрябина.

По словам ректора Московской государственной консерватории Александра Соколова, очень важно, что "в проекте есть обратная связь". Его участники, считает Соколов, смогут показать мастерство сверстникам, обменяться опытом, стать участниками большого профессионального содружества.

В свою очередь, заслуженный артист России, директор Центральной музыкальной школы Валерий Пясецкий отметил, что проект не является конкурсным, но представляет собой прекрасную концертную практику. "Это будет закалка нервной системы для наших участников, а не стрессы", - добавил он.

Всего в рамках тура молодые музыканты посетят 30 московских школ. Вход на концерты свободный.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хозсуд Украины разрешил взыскать $6,7 млрд штрафа со всего имущества "Газпрома"
2
Президент, премьер и госчиновники будут получать сокращенную зарплату весь 2018 год
3
Здание "Союзмультфильма" на Новослободской передадут РПЦ до конца года
4
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
5
Рада направила в Конституционный суд законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности
6
СМИ: КНДР пообещала нанести по США "невероятный и неожиданный" удар
7
Биография Дмитрия Пескова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама