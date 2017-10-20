"Матильда" Алексея Учителя 8 ноября откроет Неделю российского кино в Париже

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Неделя российского кино в пятнадцатый раз пройдет в Париже 8-14 ноября, на ее открытии покажут фильм Алексея Учителя "Матильда". Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе соорганизатора Недели - компании "Интерфест".
"Откроет Кинонеделю масштабная постановка Алексея Учителя "Матильда", - сказали в компании, добавив, что большинство картин, вошедших в программу, "получили признание мирового киносообщества и были удостоены престижных наград международных кинофестивалей".
В частности, французские зрители увидят фильм Андрея Кончаловского "Рай", получивший "Серебряного Льва" Венецианского фестиваля, и картину "Нелюбовь" Андрея Звягинцева - лауреата Каннского фестиваля.
Также будут показаны "Холодное танго" Павла Чухрая, "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Рок" Ивана Шахназарова, "Невод" Александры Стреляной, "Жги!" Кирилла Плетнева. Кроме того, в Париже покажут фильмы "Большой" Валерия Тодоровского, "Салют-7" Клима Шипенко, "Карп отмороженный" Владимира Котта, "Хармс" Ивана Болотникова.
"Помимо художественных лент в программе есть и документальная "20:17" - альманах-размышление молодых кинематографистов об Октябрьской революции и анимационный сборник "Веселая карусель" для детей, специально подготовленный старейшей студией страны "Союзмультфильм", - отметили в пресс-службе. Всего в программе шестнадцать картин, которые будут показаны с французскими субтитрами.
Среди организаторов Недели российского кино в Париже - компания "Экраны Парижа" (Франция) в сотрудничестве с Ассоциацией "Франко-российский диалог".