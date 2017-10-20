Максим Фадеев и Тимати примут участие в создании нового проекта ТНТ "Песни"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Известные продюсеры Максим Фадеев и Тимати примут участие в создании нового шоу на ТНТ "Песни". Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе телеканала.

"На ТНТ появятся два абсолютно новых проекта - масштабный проект "Песни", в котором два лучших музыкальных лейбла в стране - MALFA и Black Star и два успешных музыкальных продюсера - Максим Фадеев и Тимати - будут создавать новый шоу-бизнес, предоставляя "новый социальный лифт" для талантливых людей", - отметили в пресс-службе.

Второй премьерный проект - это "Комик в городе" с участием Stand Up комика Руслана Белого. По замыслу создателей, Руслан "приезжает в город, собирает про него информацию и в юмористической форме рассуждает об этом со сцены".

Сериалы сезона 2018

В 2018 году зрители увидят продолжения сериалов "Ольга", "Реальные пацаны", "Универ", "Остров", "Улица", "Филфак", "Полицейский с Рублевки" и других.

Кроме того, зрителей ТНТ ждет премьера сериала режиссера Петра Буслова "Домашний арест". По сюжету, мэр небольшого российского города, который оказывается под домашним арестом в старой коммунальной квартире, пытается вернуть власть и деньги. В ролях задействованы Павел Деревянко, Александр Робак, Анна Уколова, Сергей Бурунов, Светлана Ходченкова и другие.

Также будет показан сериал "Полярный-17" про приключения бывшего бандита Вити-Мясника, его образ на экране воплотил Михаил Пореченков. Главный герой вынужден скрываться от бывших "коллег" в северном городе Полярный-17, где время остановилось и он будто вернулся в 90-е.

Еще одной большой премьерой станет сериал "Год культуры" с Федором Бондарчуком в главной роли. По сюжету, нерадивый московский чиновник из крупного министерства после "Прямой линии" с президентом отправляется на работу в вуз в отдаленном регионе. Перед ним стоит амбициозная задача - вывести высшее учебное заведение в сотню лучших по стране, или он вылетит с работы.

По данным Mediascope, аудитория канала ТНТ за период январь-сентябрь 2017 года составила 62 млн человек.