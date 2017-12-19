Воронежская Wizart Animation представит сериал по мультфильму "Снежная королева"

ВОРОНЕЖ, 19 декабря. /ТАСС/. Воронежская студия анимации Wizart Animation представит в 2018 году телесериал по трем частям своего мультфильма "Снежная королева", сейчас компания работает над четвертой частью проекта, сообщает во вторник пресс-служба администрации Воронежской области по итогам встречи губернатора Алексея Гордеева и генерального продюсера студии Юрия Москвина.

"Воронежская студия анимации Wizart Animation на базе трех частей мультфильма "Снежная королева" запустит одноименный телесериал. Работа над проектом ведется в Воронеже. В следующем году он уже появится на телеэкранах", - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В настоящее время студией созданы три части полнометражного мультфильма: "Снежная королева", "Снежная королева 2: Перезаморозка", "Снежная королева 3. Огонь и лед".

Сейчас в работе находится четвертая часть "Снежная королева. Зазеркалье", выпуск запланирован на конец 2019 года, права ее на прокат уже приобрели три компании в Турции, Польше и Южной Корее.

Студия Wizart Animation образована в Воронеже в 2007 году, в ней работают порядка 300 человек, созданные ею три части мультфильма "Снежная королева", а также "Волки и овцы: бееезумное превращение", мультсериал "Йоко" проданы в более 130 стран мира. В планах компании начать съемку полнометражного мультфильма "Руслан и Людмила".