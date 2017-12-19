Театр "Кремлевский балет" завершил благотворительные гастроли спектаклем в Курске

КУРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Артисты театра "Кремлевский балет" Государственного Кремлевского дворца (ГКД) завершили благотворительные гастроли в рамках фестиваля искусств "Арт-Окно" выступлением в Курском драмтеатре со спектаклем "Вечер одноактных балетов". Курск стал четвертым городом, принявшим труппу, сообщила журналистам во вторник педагог театра Жанна Богородицкая.

С 15 декабря благотворительные гастроли труппы под руководством народного артиста России Андрея Петрова прошли в Белгороде, Губкине, Железногорске. Финал благотворительного марафона состоялся на сцене Курского драматического театра им. А. С. Пушкина. Зрителями спектакля стали сотрудники промышленных предприятий региона.

"Это четвертое выступление для нас. Все города <...> рукоплескали нашим артистам. Сегодня у нас "Шопениана" - номер один в классическом балете и "Корсар" <...> ", - отметила Богородицкая.

По словам директора театра "Кремлевский балет" Николая Троицкого, в гастроли по регионам труппа взяла лишь необходимые декорации и костюмы.

Решение показать зрителям только два одноактных балета, прежде всего, связано с желанием проверить площадки и постепенно ввести "зрителей в жизнь балетного искусства".