Минкультуры предложило музею Мирового океана увеличить число иностранных посетителей 

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский, поддерживая "Концепцию развития музея Мирового океана на 2018-2022 годы", попросил проработать в этом документе соотношение роста собственных доходов и бюджетного финансирования, передает корреспондент ТАСС с заседания коллегии Министерства культуры РФ в субботу.

"При среднем размере госдотаций в музей, без учета пункта на содержания музея в 153 млн рублей в год, мы сотни миллионов вкладываем в развитие строительства. И, конечно, вкладывая такие средства, государство рассчитывает на пропорциональный рост внебюджетных доходов музея. В первую очередь от иностранных туристов", - сказал Мединский.

Министр отметил, что несмотря на то, что музей Мирового океана "уникальный, нужный и востребованный", его инвестициям со стороны государства "может позавидовать даже Эрмитаж". "Мы не можем сейчас подписаться почти под двукратным увеличением бюджетного финансирования. Музею нужно в большей степени опираться на свои силы, подумать о новых формах привлечения и, конечно, об отдаче с каждого туриста", - сказал Мединский.

О концепции развития музея

"Концепция развития музея Мирового океана на 2018-2022 годы" предполагает строительство нового музейно-образовательного центра, а также ремонт набережной исторического флота. "Сегодня музей подходит к решению своей главной задачи - завершению строительства основного корпуса и созданию полноценной постоянной экспозиции "Планета Океан", - сказала генеральный директор музея Светлана Сивкова.

В качестве приоритетных задач она выделила ремонт причальной территории, создание безопасной стоянки и музеефикацию плавучего маяка "Ирбенский", а также ремонт музейных судов, развитие гостевой инфраструктуры яхтенной гавани, перспективное включение в состав исторического флота барка "Крузенштерн" в Калининграде и аварийно-спасательного судна "Коммуна" в Севастополе.

По словам Сивковой, основная цель разработки концепции - "достижение устойчивого развития музея как многофункционального центра сохранения, изучения и популяризации морского культурного и природного наследия". Она отметила, что к 2022 году музей станет "центром культурно-познавательного туризма, являясь важнейшей составляющей экономического роста региона".

Первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов высказал пожелание внести дополнения к концепции, которая говорит о том, что "к 2022 году мы получаем плюс 100 млн внебюджетных доходов, одновременно требуя у государства еще 100 млн". "Мы считаем, что нужно выделить отдельное направление - "продвижение музея за рубежом". Думаем, это нужно сделать совместно с Ростуризмом и с администрацией Калининградской области", - сказал Аристархов.

О музее

Калининградский музей Мирового океана - единственный в России комплексный музей природы, являющийся крупным научно- просветительским центром. Его ядром является набережная исторического флота, где представлены суда военно-морского, научного, космического, ледокольного, рыболовного флотов. С 2011 года музей формирует коллекцию традиционных средств передвижения по воде различных регионов России.