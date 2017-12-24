Хор Турецкого даст новогодний концерт в Кремле

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Праздничный новогодний концерт "Хора Турецкого" состоится 24 декабря на сцене Государственного Кремлевского дворца (ГКД). Украшением празднества станет женский коллектив Михаила Турецкого - SOPRANO.

Десять вокалистов музыкальной группы, существующей с 1990 года, способны заменить целый оркестр, представляя всю палитру певческих голосов. "В этом концерте коллектив предстанет перед зрителями в самых неожиданных и ярких образах: такие грандиозные шоу артисты дают лишь в преддверии Нового года", - сообщили в пресс-службе арт-группы.

В ГКД прозвучат песни "Хора Турецкого" - StileNacht, "Аве Мария", "Три белых коня", а также впервые будет исполнена новая композиция "Ты такая нежная". Отмечается, что в этот вечер зрителей ожидают музыкальные комплименты от дочерей художественного руководителя коллектива Михаила Турецкого - Эммануэль и Беаты Турецких.

Сегодня хор называют рекордсменом популярности - на его счету до 200 выходов на сцену ежегодно и около 3000 собранных аншлагов. Репертуар коллектива насчитывает сотни композиций. "Хор Турецкого" исполняет произведения не менее чем на 10 языках, часть из них - а капелла.

Следующий концерт состоится 30 декабря, а затем 24 февраля 2018 года.