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Хор Турецкого даст новогодний концерт в Кремле

Культура
24 декабря, 0:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС

Также в мероприятии примет участие женский коллектив SOPRANO

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МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Праздничный новогодний концерт "Хора Турецкого" состоится 24 декабря на сцене Государственного Кремлевского дворца (ГКД). Украшением празднества станет женский коллектив Михаила Турецкого - SOPRANO.

Десять вокалистов музыкальной группы, существующей с 1990 года, способны заменить целый оркестр, представляя всю палитру певческих голосов. "В этом концерте коллектив предстанет перед зрителями в самых неожиданных и ярких образах: такие грандиозные шоу артисты дают лишь в преддверии Нового года", - сообщили в пресс-службе арт-группы.

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В ГКД прозвучат песни "Хора Турецкого" - StileNacht, "Аве Мария", "Три белых коня", а также впервые будет исполнена новая композиция "Ты такая нежная". Отмечается, что в этот вечер зрителей ожидают музыкальные комплименты от дочерей художественного руководителя коллектива Михаила Турецкого - Эммануэль и Беаты Турецких.

Сегодня хор называют рекордсменом популярности - на его счету до 200 выходов на сцену ежегодно и около 3000 собранных аншлагов. Репертуар коллектива насчитывает сотни композиций. "Хор Турецкого" исполняет произведения не менее чем на 10 языках, часть из них - а капелла.

Следующий концерт состоится 30 декабря, а затем 24 февраля 2018 года.

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