Концерт "Хора Турецкого" собрал в Кремлевском дворце 6 тыс. зрителей

МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Евгения Маркова/. Праздничный новогодний концерт арт-группы "Хор Турецкого" с аншлагом прошел в воскресенье на сцене Государственного Кремлевского Дворца. В канун католического рождества и преддверии Нового года около 6 тыс. зрителей пришли послушать известные зимние песни. Коллектив славится сочетанием певческих голосов, именно это, по мнению основателя и художественного руководителя арт-группы Михаила Турецкого, привлекает зрителя уже 27 лет.

"Мы уже, мне кажется, давно всех удивили, а сегодня мы просто несем людям отличное настроение, - сказал Турецкий журналистам перед концертом. - У нас тщательно продумана программа, которая повышает градус настроения в зале от нулевого цикла, когда люди приходят уставшие - конец года, непонятная погода, до нового года остается неделя, много дел. Из этого настроения мы выводим людей в состояние мурашкового восторга и настоящего праздника".

По его словам, коллективу удается этого достичь путем "музыкальной атаки" - разнообразием жанров от классики до рока, от шансона до фольклора, от мюзикла до оперетты, а также с помощью красочных декораций, танцев и музыкальных сюрпризов. По признанию Турецкого, его арт-группа - это единственный в мире танцующий хор, поэтому артистов приходится "ставить на весы и заставлять заниматься хореографией".

Сегодня хор называют рекордсменом популярности - на его счету до 200 выходов на сцену ежегодно и около 3000 собранных аншлагов. Репертуар насчитывает сотни композиций. "Хор Турецкого" исполняет произведения не менее чем на 10 языках, часть из них - а капелла.

Музыкальная палитра

Новогодняя ель на сцене, металлические фигуры оленей, метель из снежных хлопьев, макеты деревьев, покрытые серебряной краской, интерактивный экран с новогодним видеорядом - эти элементы декораций с начала концерта погрузили зрителей в атмосферу наступающего праздника. Концертная программа началась с исполнения известной песни хора - "Новый год". В это же время в зал вышел Дед Мороз с мешком, из которого доставал подарки для зрителей ближних рядов партера.

Звучали уже известные новогодние песни "Хора Турецкого" - Stile Nacht, "Аве Мария", "Три белых коня", а также впервые была исполнена композиция "Ты такая нежная". В концерт включили и специальные "сувениры", которые исполнялись только в этот день в преддверии католического рождества. Среди них - фрагменты католического богослужения, мелодии, пришедшие с бродвейских подмостков, песни на немецком, испанском и итальянском языках, знаменитые рождественские песнопения, а также настоящая славянская колядка на белорусском языке.

Наступающий год по восточному календарю - год собаки, поэтому песню "Мой щенок" младшая дочь Турецкого Беата спела вместе с псом - самоедской лайкой, которую вывели на сцену под аплодисменты зрителей. Эту песню, по признанию Михаила, он пел еще 40 лет назад, обучаясь в Хоровом училище им. Свешникова. Украшением вечера стал женский коллектив Турецкого SOPRANO, который исполнил песни "Зима", "Снег-снежок", "Ария Далилы".

Изюминка вечера

Под аккомпанемент фортепиано в платье, сверкающим золотом и серебром, дочь Михаила Турецкого Эммануэль исполнила композицию Чайковского "Колыбельная". В ноябре она выступала в Лейпциге на Оперном балу, а сегодня, как минимум в восьмой раз, спела на сцене Кремля. В беседе с ТАСС перед выходом на сцену она рассказала, что очень переживала, несмотря на неоднократные репетиции.

"Сегодня я переживаю очень сильно, потому что я буду петь очень серьезное произведение. Сложно спеть идеально песню такого великого композитора, из-за этого мне страшно забыть слова, в первую очередь. Я даже не боюсь ничего, кроме того, чтобы забыть слова", - поделилась Эммануэль. По ее словам, несмотря на переживания, выступать на сцене - это "невероятное ощущение".

Группа в завершении вечера исполнила гимн России. Шеститысячный зал Кремлевского зала пел вместе с коллективом стоя. Следующий концерт состоится 30 декабря, а затем 24 февраля 2018 года.