Проект "Культурные сезоны Россия - Абхазия" будет продлен еще на год

СУХУМ, 25 декабря. /ТАСС/. Проект "Культурные сезоны Россия - Абхазия" будет продлен еще на один год, мероприятия программы на 2018 год уже утверждены. Об этом сообщила на пресс-конференции в понедельник министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия.

"Проект "Культурные сезоны Россия - Абхазия", стартовавший в 2010 году при поддержке министерств культуры РФ и Абхазии и направленный на укрепление культурных связей между двумя странами, будет продлен в наступающем 2018 году. Мы продолжим обмен театральными гастролями: один из наших творческих коллективов поедет в Российскую Федерацию, а в Абхазию для поддержания детского репертуара планируется приезд кукольного театра из РФ", - сказала министр.

Кроме того, по словам Арсалии, в Абхазию будет приглашен дирижер из России, а режиссер из Абхазии поедет в Россию для постановки спектакля. При этом глава ведомства не уточнила, о каких именно коллективах и артистах идет речь, поскольку, по ее словам, "коллективы еще не определены".

Арсалия сообщила, что в Сухуме пройдут международная научно-практическая конференция и моноспектакли российских артистов. "В уходящем году моноспектакли Народных артистов России Авангарда Леонтьева и Евгения Князева в Абхазии прошли с аншлагом, и мы в 2018 году также планируем пригласить российских артистов, кого именно - пока определяемся", - сказала министр.

Министр сообщила, что все пункты "Культурных сезонов" 2017 года практически реализованы, в рамках проекта Абхазия впервые приняла участие в международном фестивале "Интермузей-2017" в Москве. "Направление международного культурного сотрудничества - одно из самых главных, мы не можем закрыться и жить своей жизнью", - отметила Арсалия.