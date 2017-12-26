Телеканал "Россия" покажет фильм "Последний богатырь" в новогодние праздники

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Телевизионная премьера сказки "Последний Богатырь" состоится в новогодние праздники на телеканале "Россия 1". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе телеканала.

"Сказочная комедия "Последний богатырь" идеально вписывается в атмосферу новогодних каникул, поэтому мы позволили себе немного поторопить события", - сказал генеральный директор телеканала "Россия 1" Антон Златопольский, слова которого приводит пресс-служба. Он добавил, что показ самых свежих, кассовых и нашумевших фильмов, таких, как "Последний богатырь", на ТВ имеет все шансы стать новой новогодней традицией.

"Для меня огромное счастье, что в самый теплый и семейный праздник - Новый год - наш фильм будет показан на телеканале "Россия". Надеюсь, он войдет в библиотеку самых любимых новогодних историй нашей страны", - в свою очередь добавила генеральный директор компании Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан.

Блокбастер производства Компании Disney в России и СНГ и компании Yellow Black and White режиссера Дмитрия Дьяченко побил все рекорды популярности и на сегодняшний день стал самым кассовым релизом в истории российского кино, собрав 1,73 млрд рублей. Фильм вышел на большой экран 25 октября.

Картина создана на основе русских сказок с классическими фольклорными персонажами: Бабой-ягой, Кощеем Бессмертным и Водяным. Главный герой фильма - парень по имени Иван, зарабатывающий на жизнь, изображая мага на экране телевизора. По воле случая он переносится из современной Москвы в сказочное Белогорье - мир, населенный героями русских сказок, где волшебство настоящее.