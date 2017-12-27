Редкие фотографии Коко Шанель и Мэрилин Монро покажут в Москве

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Выставка голливудского фотографа Дугласа Киркланда "За кулисами", которая представит самые яркие его снимки за 60 лет, откроется в Центре фотографии братьев Люмьер в январе. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе проекта.

"Выставка "За кулисами" охватит всю 60-летнюю карьеру фотографа и сфокусируется на самых ярких ее этапах. Отдельные разделы будут посвящены Мэрилин Монро и Коко Шанель", - сообщили в пресс-службе.

Будут представлены фотографии, раскрывающие закулисье голливудских киносъемок с 1960-х по 2010-е, а также серия с Мэрилин Монро 1961 года. "Специальной частью экспозиции станет фотохроника трех недель из жизни Коко Шанель, которая будет представлена в Белом зале Центра фотографии", - говорится в пресс-релизе организаторов.

Посетители также смогут увидеть серию о жизни и работе 79-летней Шанель, созданную Киркландом в Париже в 1962 году по заданию журнала LOOK. В течение трех недель он следовал за ней, снимая подготовку к модному показу, повседневные заботы, а также прогулки по Версалю.

Выставка продлится с 17 января по 15 апреля 2018 года.

О фотографе

С начала 60-х годов Киркланд задокументировал съемочный процесс более чем 170 голливудских блокбастеров и независимых фильмов. Среди них: "Звуки музыки" (1965), "2001 год: Космическая Одиссея" (1968), "Титаник" (1997), "Мулен Руж!" (2001), "Великий Гэтсби" (2013).

Среди знаменитостей, попавших некогда в его объектив: Брижит Бардо, Марчелло Мастроянни, Софи Лорен, Марлен Дитрих, Питер О'Тул, Пол Ньюман, Джейн Фонда, Мерил Стрип, Роберт де Ниро, Джек Николсон, Леонардо Ди Каприо, Кейт Уинслет.