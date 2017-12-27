В Ингушетии впервые поставили спектакль "Золотой ключик" на национальном языке

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Студия театра и кино "Барт" в Назрани впервые поставила на ингушском языке детский спектакль "Золотой ключик или приключения Буратино" по мотивам повести-сказки Алексея Толстого, сообщила пресс- служба республиканского Министерства культуры.

"Давно хотелось рассказать сказку "Золотой ключик или приключения Буратино" нашим детям на родном языке. Это было самым принципиальным во всей задумке. Это наш вклад в популяризацию ингушского языка. Премьера спектакля состоялась, и зал был полон", - приводит слова директора студии театра и кино "Барт" Муртаза Озиева пресс-служба.

Повесть перевел на ингушский язык известный актер театра и кино, народный артист республики Ингушетия Руслан Зангиев. В спектакле задействованы народный артист Ингушетии Ахмед Евлоев, заслуженные артисты республики Ваха Хадзиев, Мухажир Евлоев.

По инициативе руководства театра на премьеру бесплатно были приглашены дети из малоимущих семей и дети с ограниченными возможностями здоровья, добавили в пресс-службе.