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Фестиваль для начинающих кинематографистов проведут в Кенозерье Архангельской области

Культура
28 декабря, 14:18 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 28, декабря. /ТАСС

Ожидается около 150 участников от 14 до 35 лет со всей страны

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АРХАНГЕЛЬСК, 28 декабря. /ТАСС/. Всероссийский практический кинофестиваль "КеноVision" пройдет с 30 июля по 5 августа 2018 года в Кенозерском национальном парке Архангельской области на средства президентского гранта. Об этом сообщил в четверг ТАСС автор проекта Анатолий Конычев.

"Мы постараемся познакомить дебютантов и кинопроизводителей - у нас фестиваль практического кино. Грант поможет провести его именно в Кенозерском парке, и мы в дальнейшем оставим название "КеноVision". Второе - мы сможем провести питчинг (презентация кинопроекта с целью нахождения инвесторов, готовых финансировать этот проект, - прим. ТАСС), где дебютанты смогут представить свои сценарии анимационных, короткометражных или полнометражных художественных лент", - сказал Конычев.

Сумма расходов на реализацию проекта - более 2,3 млн рублей, из них 1,8 млн - средства президентского гранта. Предполагается около 150 участников от 14 до 35 лет со всей страны. На фестивале будет организовано три направления работы, каждое из которых будет нацелено на поддержку молодежи в сфере кино, будут проводиться мастер-классы по производству короткометражного кино. За время проведения фестиваля все участники должны будут снять свой фильм на территории Кенозерья, чтобы применить полученные знания на практике.

Как сообщила ТАСС заместитель директора по развитию национального парка "Кенозерский" Александра Яковлева, им будет интересно поработать с начинающими кинематографистами. "Кенозерье - это неисчерпаемая натура, территория для вдохновения. Здесь каждый сможет найти для себя новый сюжет, сценарий, зацепку", - добавила она.

Кенозерский национальный парк расположен в юго-западной части Архангельской области на стыке Плесецкого и Каргопольского районов. Территория парка представляет собой природный и историко-культурный комплекс. "Святые рощи", часовни с "небесами", поклонные кресты, жилые и хозяйственные постройки являются важнейшими составляющими образа территории.

В 2004 году он включен во Всемирную сеть Биосферных Резерватов ЮНЕСКО. Ландшафты Кенозерья часто являются натурой для съемок фильмов. В 2014 году на этой территори был снят фильм Андрея Кончаловского "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына".

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