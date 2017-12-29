Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 57.63
€ 68.79
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Спектакль с участием Валентина Гафта "Пока существует пространство" покажут в Москве

Культура
29 декабря, 0:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

Постановку перенесли с 15 декабря на 5 февраля из-за состояния здоровья народного артиста

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Авторский спектакль "Пока существует пространство", созданный народным артистом РСФСР Валентином Гафтом и заслуженным артистом РФ Саидом Баговым, покажут в пятницу на Другой сцене "Современника". Постановка должна была состояться 15 декабря, однако ее перенесли на 5 февраля "в связи с болезнью артиста". 21 декабря Багов сообщил ТАСС, что Гафт "хорошо себя чувствует" и приступил к работе.

В основе сюжета встреча отчима и пасынка. Герои пережили общую трагедию - смерть матери, жены. 

"Мы говорим о жизни, с точки зрения ее бесконечности - все зависит от нас, - рассказал в беседе с ТАСС Валентин Гафт. - Это спектакль о том, что в результате надо прийти к выводу такому, что надо любить друг друга, беречь". "Жизнь состоит из опасностей для жизни, - продолжил собеседник агентства. - Человек есть человек, все не могут быть одинаковыми, но недопустимо убивать любовь - самое интересное, что может быть в жизни".

Спектакль в "Современнике" - единственная постановка, в которой принимает участие Гафт. "Я задействован в нескольких спектаклях, но я сейчас не играю, потому что почувствовал некоторую усталость. Я сыграл их уже так много, сейчас можно один играть", - поделился артист. Что касается соавтора спектакля Багова, Гафт отметил, что у актеров "завязалась творческая дружба", он назвал своего коллегу прекрасным художником, литератором и философом.

Следующие показы спектакля намечены на 15, 18 и 31 января 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Гафт, Валентин Иосифович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Главные песни композитора Владимира Шаинского
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
Путин подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении первенца
4
Apple пообещала никогда не замедлять работу старых iPhone
5
МОК не понравился красный цвет, в который могли быть выкрашены российские бобы на ОИ-2018
6
США заявили о готовности решать с РФ проблемы выполнения Договора по открытому небу
7
Теракты с использованием взрывных устройств в РФ с 2013 года. Досье.
Темы дня
Новости партнеров
Реклама