Спектакль с участием Валентина Гафта "Пока существует пространство" покажут в Москве

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Авторский спектакль "Пока существует пространство", созданный народным артистом РСФСР Валентином Гафтом и заслуженным артистом РФ Саидом Баговым, покажут в пятницу на Другой сцене "Современника". Постановка должна была состояться 15 декабря, однако ее перенесли на 5 февраля "в связи с болезнью артиста". 21 декабря Багов сообщил ТАСС, что Гафт "хорошо себя чувствует" и приступил к работе.

В основе сюжета встреча отчима и пасынка. Герои пережили общую трагедию - смерть матери, жены.

"Мы говорим о жизни, с точки зрения ее бесконечности - все зависит от нас, - рассказал в беседе с ТАСС Валентин Гафт. - Это спектакль о том, что в результате надо прийти к выводу такому, что надо любить друг друга, беречь". "Жизнь состоит из опасностей для жизни, - продолжил собеседник агентства. - Человек есть человек, все не могут быть одинаковыми, но недопустимо убивать любовь - самое интересное, что может быть в жизни".

Спектакль в "Современнике" - единственная постановка, в которой принимает участие Гафт. "Я задействован в нескольких спектаклях, но я сейчас не играю, потому что почувствовал некоторую усталость. Я сыграл их уже так много, сейчас можно один играть", - поделился артист. Что касается соавтора спектакля Багова, Гафт отметил, что у актеров "завязалась творческая дружба", он назвал своего коллегу прекрасным художником, литератором и философом.

Следующие показы спектакля намечены на 15, 18 и 31 января 2018 года.