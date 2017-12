В США умерла автор детективов Сью Графтон

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /ТАСС/. Американская писательница Сью Графтон, известная серией произведений про женщину-детектива Кинси Милхоун, скончалась на 78-м году жизни в Санта-Барбаре (штат Калифорния). Как сообщила в пятницу ее дочь Джейми, Графтон умерла "прошлой ночью после двух лет борьбы с раковым заболеванием".

"Хотя мы все знали, что кончина неизбежна, все же это произошло неожиданно и быстро. Она чувствовала себя прекрасно несколько дней назад, однако затем все стало развиваться стремительно. Она всегда обещала продолжать писать до тех пор, пока может и будет пользоваться популярностью", - написала Джейми в Facebook матери.

Сью Тейлор Графтон родилась 24 апреля 1940 года в Луисвилле (штат Кентукки). Ее отец Корнелиус Уоррен Графтон был писателем, создателем криминальных романов, среди которых самым известным считается "Крыса начала грызть веревку" (The Rat Began to Gnaw the Rope). Сью начала писать еще в 18 лет, работа над первым произведением заняла четыре года. Из первых шести произведений были изданы только два: "Кэссия Дейн" (Keziah Dane, 1967) и "Лолли-Мадонна войны" (Lolly-Madonna War, 1969).

Известность писательнице принес цикл детективов - алфавитная серия, составленная по принципу списка преступлений, соответствующих по порядку всем буквам английского алфавита. Главная героиня - частный детектив Кинси Милхоун, работающая в вымышленном американском городе Санта-Тереза. Серия включает 25 книг, последняя из которых вышла в свет в августе 2017 года.

Произведения американки изданы в 28 странах, включая Россию, на 26 языках. Писательница принципиально отказывалась продавать право на экранизацию своих книг. В свое время, чтобы набить руку, она писала сценарии к фильмам, а позднее отмечала, что это занятие навсегда излечило ее от стремления работать в Голливуде.