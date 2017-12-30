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В Москве откроется выставка картин на шелке, посвященная Арктике

Культура
30 декабря, 0:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

На выставке представлены работы американской художницы Лорен Хартман

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МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Выставка "Северный путь", демонстрирующая шелковые полотна американской художницы Лорен Хартман, посвященные месту человека в Арктике, откроется 30 декабря в Государственном Дарвиновском музее. Об этом сообщила ТАСС куратор выставки Екатерина Гусева.

"Самое впечатляющее в этой выставке - техника, в которой Лорен Хартман выполняет свои работы. Она использует вышивку на шелке, геральдические эмблемы обществ любителей путешествий в качестве средств художественного самовыражения", - сказала Гусева.

Самая большая работа Хартман (картина имеет размер 45 на 60 см), которую зрители смогут увидеть, называется "Преодоление". По словам Гусевой, "художница изобразила на белоснежном шелке большой туристический корабль, пробивающий льды Арктики".

Ранее выставка была представлена в Государственном музее Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге, где включала в себя материалы из архивов Музея Арктики. В Дарвиновском музее экспозицию можно увидеть до 25 февраля 2018 года.

О художнице

Лорен Хартман - художница, педагог и общественный деятель, живет и работает в Окленде, штат Калифорния, США. Автор многих художественных проектов, посвященных проблемам водных акваторий как пространств. В своих проектах исследует взаимодействие человека с морской стихией.

Основная идея ее работ - привлечь внимание к глобальным проблемам Мирового океана.

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