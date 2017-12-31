Фестиваль "Новый год в консерватории" стартует в Москве

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Солист Метрополитен-опера, австралийско-китайский тенор Канг Ванг и солистка Большого театра России Екатерина Морозова откроют II ежегодный фестиваль классической музыки "Новый год в консерватории" в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе концертной серии.

В Большом зале Московской консерватории Канг Ванг и Екатерина Морозова в сопровождении Национального филармонического оркестра России под управлением дирижера Большого театра Александра Соловьева исполнят оперные арии Пуччини, Верди, Массне, Легара, Доницетти, Россини, Бизе и Гуно.

Музыкальный форум 3 января продолжит "Вечер комической оперы" в исполнении Молодежного оркестра фонда развития исполнительского искусства Республики Татарстан Sforzando. В его программе - "Бастьен и Бастьенна" Моцарта и "Телефон или Любовь втроем" Менотти. Для гостей заключительного концерта фестиваля 4 января - уже сольно - выступит Канг Ванг с программой оперных арий Моцарта, Листа, Тости, Чайковского, Рахманинова, Штрауса, Гуно, Верди, Бриттена и Леонкавалло.

Незадолго до начала фестиваля в его афише произошли изменения. Стало известно, что звезда немецкой оперы Йонас Кауфман, выступление которого было назначено на 31 декабря, не сможет выступить в российской столице из-за болезни, идут переговоры о новой дате концерта. Компания Ildar Bakeev Entertainment объявила, что приобретенные ранее билеты на выступление тенора будут действительны как на его будущий концерт, так и на концерт Канг Ванга с Екатериной Морозовой.

Фестиваль "Новый год в консерватории" проходит второй год подряд. Участниками первого смотра стали ведущая скрипка США Сара Чанг, звезда Венской оперы Рамон Варгас, самый востребованный лирический тенор современности Хуан Диего Флорес, французский интеллектуальный пианист Давид Фрэ и другие музыканты.

"Единственная причина, по которой людям может не нравиться классическая музыка, на наш взгляд, - они слышали ее в неинтересной интерпретации. Для нашего фестиваля мы со всей серьезностью подходим к выбору не только исполнителя, но и программы: у нас звучат шедевры классики в исполнении выдающихся мастеров сцены", - пояснил гендиректор Ildar Bakeev Entertainment Ильдар Бакеев.