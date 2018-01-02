Большой театр поздравляет Юрия Григоровича с 91-летием

МОСКВА, 2 января. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Выдающемуся советскому и российскому хореографу, народному артисту СССР Юрию Григоровичу во вторник исполняется 91 год. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) поздравляет мастера с днем рождения и желает ему дальнейшей активной работы в главном музыкальном театре страны. Об этом ТАСС заявил генеральный директор ГАБТ Владимир Урин.

"Минувший 2017 год был для нас очень важным, - сказал Урин. - Мы отмечали 90-летие Юрия Николаевича Григоровича, к юбилею которого был организован фестиваль его спектаклей, продолжавшийся два с половиной месяца". "Программа включила 11 балетов, поставленных Григоровичем в Большом театре", - напомнил руководитель ГАБТ.

"Сегодня мы поздравляем Юрия Николаевича [Григоровича] с 91-летием и благодарим, что он с нами и продолжает активно работать", - подчеркнул Урин. Символичным назвал он тот факт, что именно в день рождения Григоровича в Большом начинается второй блок проката "Щелкунчика", одного из лучших балетов мастера. "Первый блок с аншлагом прошел с 23 по 31 декабря 2017 года", - уточнил Урин, добавив, что и на второй блок, который продлится до 7 января, все билеты раскуплены.

Григорович о "Щелкунчике"

"Я очень рад, что этот добрый спектакль о вечном поиске счастья по-прежнему востребован публикой, - признался в интервью ТАСС Юрий Григорович. - Подумать только, "Щелкунчик" на сцене Большого театра идет непрерывно более полувека. А ведь я ставил его еще в 12 разных географических точках мира".

Размышляя на тему "Щелкунчика", балетмейстер отметил, что его "занимает этот феномен". "Чайковского одновременно слушают в разных частях нашего сложного мира", - пояснил Григорович, отметив, что Большой театр в общей сложности даст 26 представлений "Щелкунчика". "А моя краснодарская труппа только что вернулась из Афин, где в предновогодние дни в новом зале "Мегаро" дала "Щелкунчика" 21 раз", - рассказал хореограф.

По его словам, "спектакли прошли с колоссальным успехом, их посетил президент Греции, наш российский посол, было много гостей". "В представлениях участвовали солисты балета Большого театра Нина Капцова, Дарья Хохлова, Элеонора Севенард, Александр Волчков, Артем Беляков, Руслан Скворцов, Денис Родькин, Игорь Цвирко", - перечислил Григорович. "Я всегда с большой нежностью вспоминаю те дни, когда рождался "Щелкунчик". Сейчас ясно - он рождался под счастливой звездой", - признал балетмейстер.

Он напомнил, что премьера балета "Щелкунчик" по мотивам повести-сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король" на музыку Петра Чайковского в его постановке состоялась в Большом театре 12 марта 1966 года. Однако личная творческая биография хореографа связана со "Щелкунчиком" значительно дольше. "Все началось в раннем детстве", - подтвердил балетмейстер. Он рассказал, как еще в 1930-х годах, будучи воспитанником Ленинградского хореографического училища, участвовал в "Щелкунчике", который шел тогда на сцене Мариинского театра в постановке известного хореографа Василия Вайнонена.

"Мы, дети, очень любили этот балет и хорошо знали, что, когда закончим танцевать и подойдем к накрытому на сцене праздничному столу, то обязательно найдем на нем приготовленные для нас настоящие сладости", - поделился воспоминаниями Григорович. Затем, став профессиональным артистом, он исполнял в этом балете сольные партии. В 1964 году Григорович был назначен главным балетмейстером Большого театра, а через два года поставил в ГАБТ своего "Щелкунчика", который объехал всю планету и до сих пор остается одним из самых востребованных в мире балетов.

Сегодня, в день 91-летия Григоровича, на подмостках ГАБТ в великолепных декорациях художника-чародея Симона Вирсаладзе вновь воцарится дух уютного домашнего праздника. Потом, как по мановению волшебной палочки, разлетятся стены комнаты, и действие перенесется на просторы зимней ночи. Вальс снежинок, кукольные танцы, битва с Мышиным королем и его войском возникнут перед взором зрителей в чудесной хореографии Юрия Григоровича. И как кульминация - фантастическое путешествие главных героев Мари и Щелкунчика-принца: расположившись в роскошной ладье, они заскользят по ветвям нарядной новогодней елки, устремляясь все выше и выше - к звездам.

О Юрии Григоровиче

Юрий Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде. В 1946 году окончил Ленинградское хореографическое училище (ныне Санкт-Петербургская академия русского балета имени А.Я. Вагановой) и был принят в балетную труппу Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени С. М. Кирова (ныне Мариинский театр), солистом которой оставался до 1961 года. Сочинять танцы начал еще в юношеском возрасте в балетной студии ленинградского дворца культуры имени А. М. Горького.

С 1961 по 1964 год Григорович был балетмейстером Театра имени Кирова. С 1964 по 1995 год занимал пост главного балетмейстера Большого театра, с 2008 года является штатным хореографом ГАБТ. Им поставлено восемь оригинальных балетов, в числе которых "Каменный цветок", "Легенда о любви", "Спартак", "Золотой век" и другие. Он также является автором редакций практически всех классических балетов, составляющих основу репертуара Большого театра.

Григорович - народный артист СССР. Удостоен Ленинской премии, он дважды лауреат Государственной премии СССР, отмечен Государственной премией РФ и дважды - премией правительства РФ. Является кавалером ордена Святого апостола Андрея Первозванного, ордена "За заслуги перед Отечеством" первой, второй и третьей степеней, а также обладателем многих российских и зарубежных наград.