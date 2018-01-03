Балетный театр Эйфмана отправляется на гастроли в Пекин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 января. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Труппа Академического театра балета под руководством Бориса Эйфмана отправляется в среду на гастроли в Пекин. В эту первую поездку наступившего года петербуржцы везут балет "По ту сторону греха" - хореографическую интерпретацию романа Федора Достоевского "Братья Карамазовы".

"Мы впервые покажем этот спектакль в Китае, где наш театр выступает регулярно", - сказал ТАСС народный артист России Борис Эйфман. По его словам, "гастролям в этой стране всегда сопутствует большой успех. Китайские зрители знают и ценят классическое хореографическое наследие, а мы знакомим их с другим искусством - психологическим балетом современной России".

"Балет "По ту сторону греха" - "попытка исследования истоков нравственной катастрофы Карамазовых, обращение к глубинной сущности "широкой" человеческой натуры, к тайнам жизни людских сердец, где дьявол с Богом борется", - отметил хореограф.

Выступления петербуржцев пройдут с 5 по 7 января на сцене театра "Тяньцяо" и станут вторым визитом труппы в китайскую столицу в сезоне 2017-2018 годов. Театр Эйфмана посещал Китай в сентябре минувшего года. В Пекине и Шанхае были представлены тогда балеты "Анна Каренина" и "Роден, ее вечный идол". Спектакли вызвали большой интерес зрителей и прессы.

В ходе нынешней поездки Борис Эйфман проведет 6 января мастер-класс в Пекинской академии танца.

Спектакли петербургского коллектива в Пекине состоятся в рамках третьего Китайского международного балетного сезона - масштабного проекта, программа которого включает выступления танцовщиков из ведущих трупп из России, США, Франции и др. стран. Открытие этого фестиваля прошло в ноябре 2017 года. Состоялось два гала-концерта, в которых приняли участие солисты труппы Бориса Эйфмана Олег Габышев и Любовь Андреева.