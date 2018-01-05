В Пекине состоялась премьера балета Бориса Эйфмана "По ту сторону греха"

ПЕКИН, 5 января. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. В Пекине в пятницу состоялась премьера постановки "По ту сторону греха" Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана. Премьера нового хореографического прочтения романа Федора Достоевского "Братья Карамазовы" в Китае состоялась в пекинском театре Тяньцяо.

Как рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС Борис Эйфман накануне выступления, труппа тщательно готовилась к поездке в Китай. "Начинаем эти гастроли с определенным волнением, потому что мы привозили "Анну Каренину" - это такой современный классический русский балет, известный роман, прекрасная музыка Чайковского. Мы привозили и "Родена", сюжет которого также известен местному зрителю", - рассказал он.

"Все это, так сказать, более понятно публике, но "Братья Карамазовы" с таким надрывом, психологизмом и философскими идеями - они понятны нам, они у нас в крови. Но здесь для них совершенно новая, иная публика", - указал Эйфман. "Однако удивительно другое - это (выбор произведения - прим. ТАСС) был выбор китайской стороны. Может быть, я никогда бы и не решился на такое, но это был выбор китайских партнеров", - продолжил балетмейстер.

По его словам, в Китае проявляют большой интерес не только к традиционной, но и современной школе русского балета. "С одной стороны, Достоевский, Рахманинов, Мусоргский - это классика XIX века. А с другой стороны, мы уже прожили 20-е столетие, уже XXI век, это новое прочтение. Это новое видение того, как развивается русский балет сегодня, воплощение того, что волнует русских хореографов, артистов", - отметил он, добавив, что "желание китайских коллег приобщиться к современной русской культуре - это не только очень отрадно, но и волнительно".

По мнению хореографа, русский балет в глазах китайской публики стоит отдельно от других иностранных школ. "Это та школа, традиция, которую они понимают и принимают, это то, что волнует публику. Это не просто танцы на музыку - это история, актеры, эмоции, это энергия, которая заражает зрителей. И это то, что волнует сегодня публику в Китае, Америке, Европе и по всему миру", - отметил он.

"Я очень рад, что сегодня в Китае развито и классическое, и современное направление. Мы нашли здесь свою нишу, направление и, самое главное, своего зрителя", - резюмировал балетмейстер.

"По ту сторону греха"

Премьера балета Бориса Эйфмана "По ту сторону греха" на музыку Сергея Рахманинова, Рихарда Вагнера и Модеста Мусоргского состоялась в 2013 году. За эти годы новое пластическое прочтение "Братьев Карамазовых" было представлено на сценах России, Германии, Польши, Белоруссии, Словении и Молдавии.

До нынешнего визита труппа Эйфмана посещала Китай с гастролями в сентябре 2017 года - тогда художественный коллектив театра представил в Пекине и Шанхае балеты "Анна Каренина" и "Роден, ее вечный идол".

Выступления российского театра балета проходят в рамках третьего Китайского международного балетного сезона, в котором принимают участие ведущие труппы, в том числе России, США и Франции. Балет "По ту сторону греха" будет демонстрироваться китайской публике до 7 января.