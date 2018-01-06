Times: причиной смерти Чехова стало кровоизлияние в мозг

ЛОНДОН, 6 января. /ТАСС/. Непосредственной причиной смерти писателя и драматурга Антона Чехова (1860-1904) стало кровоизлияние в мозг. К такому выводу, как сообщила в пятницу газета The Times, пришла группа исследователей Куодрэмского института биологических наук, который находится в английском городе Норидж.

Исследователи изучили химический состав проб, взятых с подписанной драматургом открытки, его писем, а также с нательной рубашки с пятном крови, которая была на писателе в момент смерти. Вместе с протеинами, свидетельствующими о наличии микробактерий туберкулеза, в пробах было обнаружено белковое вещество, способствовавшее образованию тромба, который привел к закупорке сосудов и кровоизлиянию в мозг, пишет газета.

Чехов скончался 15 июля 1904 года в гостинице на курорте Баденвайлер в немецком Шварцвальде, куда он прибыл из-за очередного обострения туберкулеза. Как рассказывала жена писателя Ольга Книппер-Чехова, он заказал бокал вина и, заметив, что давно не пил шампанского, выпил его с улыбкой на лице. После этого Чехов лег, отвернувшись, на левый бок и вскоре умер.

Из этого повествования следует, что туберкулез, пусть и самым серьезным образом подорвавший здоровье писателя, все же не мог быть непосредственной причиной его скоропостижной смерти. Биографы Чехова ранее полагали, что писатель умер от сердечного приступа.