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Times: причиной смерти Чехова стало кровоизлияние в мозг

Культура
6 января, 0:42 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 6, января. /ТАСС

Британские исследователи изучили химический состав проб, взятых с подписанной драматургом открытки, его писем, а также с рубашки с пятном крови, которая была на писателе в момент смерти

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Антон Чехов

Антон Чехов

© ТАСС, архив

ЛОНДОН, 6 января. /ТАСС/. Непосредственной причиной смерти писателя и драматурга Антона Чехова (1860-1904) стало кровоизлияние в мозг. К такому выводу, как сообщила в пятницу газета The Times, пришла группа исследователей Куодрэмского института биологических наук, который находится в английском городе Норидж.

Исследователи изучили химический состав проб, взятых с подписанной драматургом открытки, его писем, а также с нательной рубашки с пятном крови, которая была на писателе в момент смерти. Вместе с протеинами, свидетельствующими о наличии микробактерий туберкулеза, в пробах было обнаружено белковое вещество, способствовавшее образованию тромба, который привел к закупорке сосудов и кровоизлиянию в мозг, пишет газета.

Чехов скончался 15 июля 1904 года в гостинице на курорте Баденвайлер в немецком Шварцвальде, куда он прибыл из-за очередного обострения туберкулеза. Как рассказывала жена писателя Ольга Книппер-Чехова, он заказал бокал вина и, заметив, что давно не пил шампанского, выпил его с улыбкой на лице. После этого Чехов лег, отвернувшись, на левый бок и вскоре умер.

Из этого повествования следует, что туберкулез, пусть и самым серьезным образом подорвавший здоровье писателя, все же не мог быть непосредственной причиной его скоропостижной смерти. Биографы Чехова ранее полагали, что писатель умер от сердечного приступа.

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