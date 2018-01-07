В Лос-Анджелесе назовут лауреатов юбилейной премии "Золотой глобус"

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Церемония вручения американской премии "Золотой глобус" (Golden Globe Award) пройдет в 75-й раз 7 января вечером в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Премия, присуждаемая ежегодно Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, считается второй по значимости после "Оскара".

Прямую трансляцию из отеля The Beverly Hilton телекомпания NBC начнет в 20:00 по времени Восточного побережья США (04:00 мск 8 января).

Фильмы-фавориты

Фаворитом в 2018 году кинокритики из "Вердж" считают фантастический фильм мексиканского постановщика Гильермо дель Торо "Форма воды", рассказывающий о любви, возникшей между немой уборщицей в секретной лаборатории и человекоподобной амфибией. Эта работа претендует на награды в семи номинациях, в том числе за лучшую режиссуру, сценарий, музыку и работу актеров. В шести номинациях выдвинуты фильмы Стивена Спилберга "Секретное досье" о первой женщине - издателе газеты The Washington Post Кэтрин Грэм и лента "Три биллборда на границе Эббинга, Миссури" британца Мартина Макдоны, рассказывающая о попытках матери найти убийц дочери.

Интернет-издание The Hollywood Reporter особо выделяет работу итальянского постановщика Луки Гуаданьино "Зови меня своим именем" о приключениях молодого итальянца во время летних каникул и ленту "Дюнкерк" британского режиссера Кристофера Нолана об эвакуации окруженной в начале Второй мировой войны британской группировки. В создании всех этих фильмов участвовали известные режиссеры и артисты, отметило издание, однако чуть более предпочтительные шансы на победу в главной категории "Лучший драматический фильм" имеет работа Мартина Макдоны.

В категории "Лучшая комедия или мюзикл" издание отдает пальму первенства работе Греты Гервиг "Леди Берд" - истории старшеклассницы, которая пытается сбежать из своего маленького городка в Нью-Йорк. Конкуренцию ей составляют картина "Горе-творец" режиссера Джеймса Франко о попытке двух актеров покорить Голливуд, триллер "Прочь" Джордана Пила о любви молодого фотографа к девушке из высшего общества, драма "Величайший шоумен" Майкла Грэйси об истории успеха шоумена Финеаса Барнума и лента на спортивную тему "Тоня против всех" Крэйга Гиллеспи.

Актеры и актрисы

В число номинантов в категории "Лучшая мужская роль в драматическом фильме" вошли знаменитые актеры Том Хэнкс и Гари Олдман. Хэнкс номинирован за участие в "Секретном досье", Олдман - за роль в картине "Темные времена", в которой он сыграл Уинстона Черчилля. На награду также претендуют Дэниэл Дэй-Льюис за фильм "Призрачная нить", Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем") и Дензел Вашингтон ("Роман Израэл, Esq.").

В категории "Лучшая женская роль в драматическом фильме" представлены актрисы Джессика Честейн ("Большая игра"), Салли Хокинс ("Форма воды"), Фрэнсис МакДорманд ("Три биллборда на границе Эббинга, Миссури"), Мэрил Стрип ("Секретное досье") и Мишель Уильямс ("Все деньги мира").

В соседствующих номинациях за лучшую роль в комедии или мюзикле среди актеров выдвинуты Стив Карелл ("Битва полов"), Джеймс Франко ("Горе-творец"), Хью Джекман ("Величайший шоумен"), Дэниэл Калуя ("Прочь"), Энсел Элгорт ("Малыш на драйве"). Среди актрис на награду представлены Джуди Денч ("Виктория и Абдул"), Марго Робби ("Тоня против всех"), Эмма Стоун ("Битва полов"), Сирша Ронан ("Леди Бэрд") и обладательница "Оскара" Хелен Миррен ("В поисках праздника").

По данным The Hollywood Reporter, актрисы, номинированные на "Золотой глобус", заранее договорились прибыть на церемонию в платьях черного цвета, чтобы выразить таким образом солидарность с участниками движения против сексуального насилия, объединившихся под хэштегом #MeToo и в знак протеста против неравноправия по половому признаку и сексуальных домогательств, в которых обвиняют продюсера Харви Вайнштейна и ряд других представителей шоу-бизнеса.

Андрей Звягинцев претендует на награду

В число претендентов на "Золотой глобус" вошла картина российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь". Она номинирована как "Лучший фильм на иностранном языке". Ей предстоит конкурировать с режиссерской работой Анджелины Джоли "Сначала они убили моего отца", выдвинутой от Камбоджи, шведской лентой "Квадрат" Рубена Эстлунда, получившей в этом году главный приз Каннского кинофестиваля, а также с картиной "Фантастическая женщина" чилийца Себастьяна Лелио и германским фильмом "На пределе" Фатиха Акина.

"Нелюбовь" рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый развод. Ребенок пары, 12-летний Алеша, оказавшийся на обочине выяснения отношений между родителями и чувствующий свою полную ненужность, в один день исчезает. Мировая премьера фильма состоялась в 2017 году в основной конкурсной программе 70-го Каннского кинофестиваля, где картина была удостоена Приза жюри.

Как и предыдущий фильм Звягинцева "Левиафан", картина получила высокую оценку российских и международных критиков. Российский оскаровский комитет в сентябре выдвинул "Нелюбовь" на соискание премии Американской киноакадемии в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Режиссеры и анимация

Лучшим режиссером в этом году, помимо Гильермо дель Торо, может быть признан Стивен Спилберг за его постановку фильма "Секретное досье". Эта уже 13-я по счету номинация для этого знаменитого американского постановщика. Также на награду претендуют Кристофер Нолан ("Дюнкерк"), Ридли Скотт ("Все деньги мира"), Мартин Макдона ("Три биллборда на границе Эббинга, Миссури"). Как отмечает The Hollywood Reporter, награда в этой категории как правило достается режиссеру картины, победившей в категории "Лучший фильм", однако в нынешнем году шансы практически равны у всех пяти номинантов.

В категории "Лучший анимационный фильм" победа может достаться ленте производства студии Pixar "Тайна Коко", а также картинам "Босс-молокосос", "Добытчица", "Фердинанд" и "Ван Гог. С любовью, Винсент".

Среди сериалов - жесткая конкуренция

Лучшим драматическим сериалом может быть признана популярная во всем мире "Игра престолов", которая в этом году получила номинацию в данной категории в пятый раз. Конкуренцию ей составляют сериалы "Корона", "Рассказ служанки", "Очень странные дела" и "Это мы".

В номинации "Лучший комедийный сериал" на победу претендуют "Мастер не на все руки", "Уилл и Грейс", "SMILF", "Черная комедия", "Удивительная миссис Мейзел".

В категории "Лучший минисериал или телевизионный фильм" номинированы "Большая маленькая ложь", "Грешница", "Фарго", первый сезон сериала "Вражда", а также второй сезон "Вершины озера".

"Золотому глобусу" - 75 лет

Премия была учреждена восемью иностранными журналистами в октябре 1943 года, а первая церемония награждения состоялась в январе 1944 года. До 1958 года церемонию вели члены Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, впоследствии на роль ведущих стали приглашать известных исполнителей и профессиональных телеведущих. В 2018 году в этом амплуа выступит Сет Майерс, ведущий популярной передачи "Поздней ночью с Сетом Майерсом".

Лауреатов премии определяют 93 члена Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде. В 2009 году дизайн статуэтки был слегка изменен, теперь она представляет собой миниатюрный глобус из цинка, покрытый позолотой и обвитый кинолентой. Он установлен на четырехгранной колонне, изготовленной из мрамора редкого сорта.