Центр кинематографии может появиться в Ингушетии

МАГАС, 7 января. /ТАСС/. Центр кинематографии может быть создан на территории Республики Ингушетия. С таким предложением выступил зампредседателя Союза кинематографистов РФ, народный артист России Клим Лаврентьев на встрече с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым.

По мнению Лаврентьева, такой центр мог бы стать средством социальной политики региона, ориентированной на приобщение широких слоев республики к духовным и культурным ценностям. "Центр воспитает и подготовит кадры кинематографических профессий и поддержит кинолюбителей в республике", - приводит его слова пресс-служба главы Ингушетии.

В ходе встречи Евкуров и Лавреньтев обсудили также подготовку и проведение V Международного кинофестиваля "Золотая башня" в Ингушетии. "Это будет юбилейный фестиваль и провести его надо на высоком уровне", - отметил глава субъекта.

Планируется, что кинофестиваль пройдет во Дворце спорта в Назрани. В мероприятии примут участие известные режиссеры, сценаристы, заслуженные деятели искусств РФ. В программу фестиваля будут включены киноконцертные представления, встречи молодых перспективных режиссеров и сценаристов Северного Кавказа, Грузии, Азербайджана.

В 2017 году в шорт-лист "Золотой башни" были включены 47 фильмов режиссеров из 12 стран, в числе которых Турция, Германия, Венгрия, Китай, Южная Корея, Таиланд, Кыргызстан, Грузия. Победителем на кинофестивале стал фильм китайского режиссера Нин Хайцзян "Храбрые воины".