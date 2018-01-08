Церемония вручения кинопремии "Золотой Глобус" — 2018. Онлайн

"Золотой Глобус" вручается уже в 75 раз, вести церемонию будет комик Сет Майерс. Заранее известен получатель премии Сесиля Б. Де Милля, почетного "Глобуса" за заслуги в кинематографе — ею наградят телеведущую Опру Уинфри.

03:40:07 08.01.2018

Как отмечают ведущие трансляции на NBC, на красной дорожке почти не видно ни одной девушки, которая бы пришла в платье цвета, отличного от черного. Кажется, вот единственная селебрити, которая нарушила негласный дресс-код — Лили Коллинз:

03:19:11 08.01.2018

Лауреатов "Золотого Глобуса" путем закрытого голосования выбирают члены Голливудской ассоциации иностранной прессы, то есть те журналисты, которые живут в США и пишут в киноиздания других стран. Россию в этой организации представляют Нелли А. Холмс, Кэтрин Тулич, Али Сар, Сергей Рахлин и, что довольно неожиданно, культурист и актер Александр Невский (настоящая фамилия — Курицын).

Как отмечает обозреватель РГ Валерий Кичин, публикации этих людей, кроме Рахлина, не были замечены в отечественных кино-СМИ, а Невский и вовсе не подпадает под определение журналиста.

Кстати, Невский рассказал в своем инстаграме, за кого он голосовал в различных номинациях. В частности, он заявил, что в номинации "лучший фильм на иностранном языке", в котором номинирована отечественная картина "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, немецкий фильм "На пределе" был сильней:

03:08:47 08.01.2018

До начала церемонии осталось меньше часа, мини-интервью на дорожке в прямом эфире уже дали Джеймс и Дэйв Франко, Мишель Уильямс, Эмма Стоун и другие номинанты.

02:58:47 08.01.2018

К сожалению, многие фильмы, которые сегодня будут бороться за награды, невозможно было посмотреть (во всяком случае, легально): российские прокатчики традиционно откладывают релиз картин, которые могут получить "Оскар" или "Золотой Глобус". Вот картины-лидеры по количеству номинаций:

"Форма воды" (8 номинаций): в РФ с 18 января;

"Секретное досье" (6 номинаций): в РФ с 1 февраля;

"Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (6 номинаций): в РФ с 1 февраля;

"Леди Берд" (4 номинации): в РФ с 16 марта.

02:26:42 08.01.2018

Кроме того, на груди многих звезд (например, на лацканах смокингов юных актеров из сериала "Очень странные дела") можно заметить значок с надписью "Time's up" ("Время вышло"). Это название кампании против сексуальных домогательств и одноименного фонда правовой защиты, который уже собрал более $15 млн. Средства из него направят на то, чтобы помочь пострадавшим от сексуального насилия.

02:12:55 08.01.2018

Впрочем, намного интереснее, в чем придут девушки. Дело в том, что сразу многие актрисы решили одеться в черные платья, это флешмоб в поддержку тех кинематографисток, которые подвергнулись в прошлом домогательствам. Собственно, других цветов на дорожке пока и не видно: мужчины — в смокингах, женщины — в платьях темных оттенков. Например, Мэрил Стрип, номинированная на "Глобус" за роль в фильме Стивена Спилберга "Секретное досье" (в России пока не вышел, появится в кинотеатрах с 1 февраля):

01:59:32 08.01.2018

Звезды понемногу собираются на красной дорожке, многочисленные издания со светскими новостями уже разворачивают прямую трансляцию. Пока в основном видны сериальные актеры: например, Уильям Мэйси или Дэвид Тьюлис.

01:52:04 08.01.2018

Церемония вручения наград Голливудской ассоциации иностранной прессы, известная как "Золотой Глобус", начнется в 4:00 по московскому времени, а первые звезды по красной дорожке пройдут уже в 2:00 мск.

Все номинанты: