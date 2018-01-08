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Гильермо дель Торо - обладатель "Золотого глобуса" за режиссуру

Культура
8 января, 6:28 дата обновления: 8 января, 6:37 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 8, января. /ТАСС

Борьбу за награду в этой номинации также вели американец Стивен Спилберг, британцы Кристофер Нолан, Ридли Скотт и Мартин Макдона

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НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Гильермо дель Торо ("Форма воды", The Shape of Water) завоевал "Золотой глобус" в номинации "Лучший режиссер". Об этом объявлено на церемонии вручения этой престижной премии, проходящей в воскресенье в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Трансляцию ведет телекомпания NBC.

Борьбу за награду в этой номинации также вели американец Стивен Спилберг ("Секретное досье", The Post), британцы Кристофер Нолан ("Дюнкерк", Dunkirk), Ридли Скотт ("Все деньги мира", All the Money in the World) и Мартин Макдона ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури", Three Billboards Outside Ebbing, Missouri).

"Форма воды" - фантастическая история любви немой женщины из секретной лаборатории и человека-амфибии. Картина сделана как пародия на голливудские штампы 1960-х: в ней есть и отрывки из мюзиклов, и карикатура на русских шпионов времен холодной войны. Не обошлось и без другой излюбленной темы дель Торо - связи тоталитарных режимов со вселенским злом. Картина завоевала главную награду 74-го Венецианского кинофестиваля - "Золотого льва Святого Марка".

53-летний дель Торо считается культовым режиссером современности. Мастер жанров ужасов и фэнтези в 2007 году был выдвинут на соискание "Оскара" в двух номинациях: за сценарий и лучшую картину на иностранном языке "Лабиринт Фавна" (Pan's Labyrinth). Он также известен по лентам "Хребет Дьявола" (The Devil's Backbone, 2001), "Хеллбой: Герой из пекла" с продолжением (Hellboy, 2004 и 2008), "Тихоокеанский рубеж" (Pacific Rim, 2013). Это его первый "Золотой глобус".

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