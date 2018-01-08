Медведев поздравил оперного певца Евгения Нестеренко с 80-летием

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил оперного певца, народного артиста СССР Евгения Нестеренко с 80-летием.

"Один из величайших оперных певцов, вы благодаря редкому вокальному дарованию, драматическому таланту, артистичности, художественному вкусу создали множество ярких образов в Большом театре и на мировых оперных сценах", - говорится в телеграмме, опубликованной в понедельник на сайте кабмина.

Нестеренко родился в Москве, в 1961 году окончил Ленинградский инженерно-строительный институт, в 1965-м - Ленинградскую государственную консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова. С 1971 по 2000 год - солист Большого театра.