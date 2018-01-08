Патриарх Кирилл наградил дирижера Владимира Федосеева орденом Даниила Московского

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил в понедельник в Успенском соборе Кремля высокую церковную награду руководителю Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского Владимиру Федосееву. Дирижер, народный артист СССР удостоен ордена Даниила Московского I степени.

"Очень ценим вклад Владимира Ивановича в нашу музыкальную культуру, он является выдающимся дирижером современности, - сказал патриарх, обращаясь к Федосееву. - Дай бог вам еще долго стоять у пульта, управлять оркестрами и радовать всех нас возвышенной, прекрасной музыкой".

Федосеев удостоен высокой награды "во внимание ко вкладу в утверждение традиционных ценностей в обществе и в связи с 85-летием со дня рождения", отмечается в патриаршем указе.