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Патриарх Кирилл наградил дирижера Владимира Федосеева орденом Даниила Московского

Культура
8 января, 12:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, января. /ТАСС

Глава РПЦ также пожелал ему долго стоять у пульта, управлять оркестрами и радовать всех возвышенной, прекрасной музыкой

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил в понедельник в Успенском соборе Кремля высокую церковную награду руководителю Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского Владимиру Федосееву. Дирижер, народный артист СССР удостоен ордена Даниила Московского I степени.

"Очень ценим вклад Владимира Ивановича в нашу музыкальную культуру, он является выдающимся дирижером современности, - сказал патриарх, обращаясь к Федосееву. - Дай бог вам еще долго стоять у пульта, управлять оркестрами и радовать всех нас возвышенной, прекрасной музыкой".

Федосеев удостоен высокой награды "во внимание ко вкладу в утверждение традиционных ценностей в обществе и в связи с 85-летием со дня рождения", отмечается в патриаршем указе.

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Кирилл (патриарх) Федосеев, Владимир Иванович
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