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Шойгу предложил финалистам "Новой звезды" ставить мюзиклы для Минобороны

Культура
9 января, 21:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, января. /ТАСС

Глава военного ведомства сообщил, что работа над музыкальными представлениями начнется уже в 2018 году

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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу

© Минобороны РФ

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу предложил финалистам всероссийского вокального конкурса "Новая звезда" принять участие в постановке мюзиклов, которые пройдут на сцене Центрального академического театра российской армии. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская.

"Мы будем ставить два больших мюзикла на сцене нашего главного театра. Предлагаю вам, талантливым артистам, поучаствовать в их создании совместно с нашими известными режиссерами и композиторами", - сказал Шойгу на церемонии награждения победителей всероссийского вокального конкурса "Новая звезда".

По его словам, работа над мюзиклами начнется уже в этом году.

Церемония награждения состоялась в атриуме Национального центра управления обороной РФ. Жюри под руководством композитора Максима Дунаевского выбрало женский коллектив "Ки? Туа!", выступающий в жанре китч-микса. Зрители отдали голоса группе COFFEETIMEBAND из Адыгеи, также главным призом был отмечен певец Тимур Томаев.

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Персоны
Шойгу, Сергей Кужугетович Дунаевский, Максим Исаакович Марковская, Россияна Владимировна
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