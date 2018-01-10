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Частный музей в Оренбурге намерен распродать вещи Мстислава Ростроповича

Культура
10 января, 14:12 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 10, января. /ТАСС

По данным Министерства культуры и внешних связей региона, на основе коллекции возможно создание музейной экспозиции, отражающей историю области периода пребывания семьи музыканта

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ОРЕНБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Владельцы дома в Оренбурге, где в годы Великой Отечественной войны проживала семья Ростроповичей, намерены продать вещи виолончелиста, пианиста и дирижера Мстислава Ростроповича. Об этом сообщил в среду ТАСС хранитель частного оренбургского Дома-музея Ростроповичей Юрий Гончарук.

"Мы приняли решение распродать музейные экспонаты в связи с отказом правительства Оренбургской области принять в дар экспонаты Дома-музея Ростроповичей для создания в Оренбурге полноценного государственного музея Ростроповичей с условием выкупа самого дома. Письмо об этом мы направили губернатору Оренбургской области", - сказал Гончарук, который является владельцем музея вместе с супругой.

Сам дом они оценили в 6 млн рублей, в числе музейных экспонатов - мебель, документы, книги и личные вещи Мстислава Ростроповича. Для подтверждения подлинности предметов у семьи имеются видеозаписи, где музыкант сам рассказывает о вещах, при этом их экспертизы не проводились. Частный музей находится в историческом центре Оренбурга, в 1960 году нынешние владельцы купили дом у крестной матери музыканта Елены Лонткевич вместе со всеми вещами и дворовыми постройками.

По данным Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области, на основе полученной коллекции возможно создание музейной экспозиции, отражающей историю региона периода пребывания семьи Ростроповичей и последующих визитов Мстислава Ростроповича в Оренбург. Региональное министерство даже готово обратиться в Министерство культуры РФ с инициативой создания обменного выставочного проекта для его продвижения в мемориальных музеях знаменитых музыкантов России, а в знак благодарности при экспонировании будет указано имя дарителя.

"Относительно выкупа недвижимости - средства на эти цели в бюджете министерства не предусмотрены. Кроме того, заявитель неоднократно пересматривал стоимость объекта и условия откупа недвижимости, что значительно затрудняет поиск взаимопонимания по данному вопросу", - уточнил ТАСС представитель министерства.

Ростропович начал свой творческий путь в Оренбурге, когда в годы Великой Отечественной войны его семью эвакуировали из Москвы. Он часто посещал Оренбург, последние пять лет в городе проводится Международный фестиваль Мстислава Ростроповича.

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Ростропович, Мстислав Леопольдович
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