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Объявлен старт приема заявок на премию в области современного искусства "Инновация"

Культура
11 января, 14:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, января. /ТАСС

Заявки принимаются до 31 января 2018 года

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МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Государственный центр современного искусства в составе Государственного музейно- выставочного центра "РОСИЗО" объявил о начале приема заявок на соискание премии в области современного искусства "Инновация". Об этом сообщили ТАСС в четверг в оргкомитете премии.

"Заявки принимаются на сайте www.artinnovation.ru до 31 января 2018 года", - сказали в оргкомитете.

Премия "Инновация" будет присуждаться за проекты, реализованные в 2017 году на территории РФ, в конкурсных номинациях: "Проект года", "Куратор года", "Художник года", "Региональный проект", "Новая генерация" и "Образовательный проект". Еще одна конкурсная номинация "Книга года: теория и история современного искусства" учреждена совместно с фондом "U-Art: Ты и искусство". Также у "Инновации" существует две внеконкурсные номинации: "За вклад в развитие современного искусства" и "За поддержку современного искусства России".

По словам генерального директора Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" Сергея Перова, в этом году список номинаций был обновлен и расширен, а также были утверждены призовые гранты для всех лауреатов: 500 000 рублей в каждой из первых шести конкурсных номинаций, и 300 000 рублей в номинации "Книга года: теория и история современного искусства". По правилам "Инновации", "право выдвижения авторов проектов и произведений для участия в конкурсе премии принадлежит: бюджетным учреждениям культуры, некоммерческим организациям, специализирующимся в области современного искусства, членам экспертного совета и жюри премии".

"В прошлом году организаторам "Инновации-2017" удалось наметить тренды. Итоги премии обозначили вектор развития отечественного современного искусства: стремление к междисциплинарности, направленность к синтезу традиционных и новаторских практик. Премией в номинации "Проект года" было отмечено Новое Пространство Театра Наций - инициатива, которая объединяет художников различных направлений для создания новой культурной среды", - приводятся в пресс-релизе слова руководителя дирекции по специальным проектам РОСИЗО Екатерины Кибовской.

О премии

Проект был учрежден в 2005 году Государственным центром современного искусства при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и назывался Всероссийский конкурс в области современного визуального искусства "Инновация". Цель премии - содействие авторам, работающим в области современного визуального искусства, выявление важнейших художественных достижений и привлечение внимания широкой общественности к основным процессам в российском актуальном искусстве.

С 2017 года проект называется "Государственная премия в области современного искусства "Инновация".

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