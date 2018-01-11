Умер сооснователь театральной премии "Арлекин" Евгений Ганеев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 января. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Организатор театрального дела, один из основателей российской национальной театральной премии "Арлекин", заслуженный работник культуры России Евгений Ганеев скончался в Петербурга на 70-м году жизни после тяжелой болезни. Об этом ТАСС сообщил в четверг главный дирижер детского музыкального театра "Зазеркалье", народный артист России Павел Бубельников.

"Потеря для нас очень горькая и печальная, потому что много лет было прожито все вместе. Евгений Яковлевич был человеком очень близким нам, работалось с ним легко, и поэтому мы сегодня ощущаем потерю очень большую", - сказал Павел Бубельников о бывшем директоре "Зазеркалья".

Особо он выделил деятельность Евгения Ганеева как одного из организаторов театральной премии и фестиваля "Арлекин" спектаклей для детей и юношества. Этот проект, осуществленный на базе "Зазеркалья", вырос в яркое явление театральной жизни России. "Ганеев сделал для этого фестиваля очень много, вложил в него свою душу", - отметил Бубельников.

Заслуженный артист Армянской ССР Евгений Ганеев начинал в 1960-е свой путь как актер в Ереванском русском театре имени Константина Станиславского. Затем он ярко заявил о себе как организатор театрального дела. Он был директором Театра имени Ленсовета, Мюзик-холла, а с 1999 по 2011 год возглавлял детский музыкальный театр "Зазеркалье". С 2004 по 2011 год являлся генеральным директором российской национальной премии и фестиваля театрального искусства для детей "Арлекин". В последние годы Ганеев преподавал на продюсерском факультете Российского государственного института сценических искусств.

Как сообщили в театре "Зазеркалье", прощание с Евгением Ганеевым пройдет 12 января в полдень в церкви Смоленского кладбища.