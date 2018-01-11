Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.01:
$ 57
€ 68.06
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Умер сооснователь театральной премии "Арлекин" Евгений Ганеев

Культура
11 января, 15:36 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский

Прощание с продюсером пройдет 12 января в церкви Смоленского кладбища

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 января. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Организатор театрального дела, один из основателей российской национальной театральной премии "Арлекин", заслуженный работник культуры России Евгений Ганеев скончался в Петербурга на 70-м году жизни после тяжелой болезни. Об этом ТАСС сообщил в четверг главный дирижер детского музыкального театра "Зазеркалье", народный артист России Павел Бубельников.

"Потеря для нас очень горькая и печальная, потому что много лет было прожито все вместе. Евгений Яковлевич был человеком очень близким нам, работалось с ним легко, и поэтому мы сегодня ощущаем потерю очень большую", - сказал Павел Бубельников о бывшем директоре "Зазеркалья".

Особо он выделил деятельность Евгения Ганеева как одного из организаторов театральной премии и фестиваля "Арлекин" спектаклей для детей и юношества. Этот проект, осуществленный на базе "Зазеркалья", вырос в яркое явление театральной жизни России. "Ганеев сделал для этого фестиваля очень много, вложил в него свою душу", - отметил Бубельников.

Заслуженный артист Армянской ССР Евгений Ганеев начинал в 1960-е свой путь как актер в Ереванском русском театре имени Константина Станиславского. Затем он ярко заявил о себе как организатор театрального дела. Он был директором Театра имени Ленсовета, Мюзик-холла, а с 1999 по 2011 год возглавлял детский музыкальный театр "Зазеркалье". С 2004 по 2011 год являлся генеральным директором российской национальной премии и фестиваля театрального искусства для детей "Арлекин". В последние годы Ганеев преподавал на продюсерском факультете Российского государственного института сценических искусств.

Как сообщили в театре "Зазеркалье", прощание с Евгением Ганеевым пройдет 12 января в полдень в церкви Смоленского кладбища.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Против экс-главы Марий Эл возбуждено дело за незаконное хранение боеприпасов
2
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
3
Слуцкий: Россия не будет подавать заявку на участие в ПАСЕ в 2018 году
4
Руководителей рязанского кардиодиспансера уволили из-за видео с новогодним застольем
5
Россия не будет направлять свою делегацию на январскую сессию ПАСЕ
6
СК РФ не нашел подтверждений версии взрыва на борту Ту-154
7
Неотразимый удар секретной "Булавы"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама