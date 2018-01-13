Состоялась церемония вручения премий "Золотой Мухин"

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский Губернский театр (МГТ) под руководством народного артиста РФ Сергея Безрукова раздал в субботу новым лауреатам свою премию "Золотой Мухин". Церемония была приурочена к четырехлетию театра и проходила во второй раз, среди ее номинантов также значился худрук МГТ, который, однако, награды не получил, передает корреспондент ТАСС с места события.

"Губернский Оскар"

Специальная премия Golden Mukhin была учреждена год назад по инициативе художественного руководителя МГТ Сергея Безрукова. Премию присуждают отличившимся сотрудникам театра, актерам, музыкантам, художникам.

"Золотого Мухина" называют "Губернским Оскаром", поскольку лауреатам вручаются позолоченные статуэтки - уменьшенные копии памятника дворнику ("Оскар" с метлой и в кепке) из спектакля "Позолоченный Мухин" по пьесе Владимира Жеребцова, поставленного в Губернском театре.

13 января, под Старый Новый год, в Московском Губернском театре праздновали день рождения - театру исполнилось четыре года. В этот день уже второй год подряд в МГТ вручали специальные премии - "Золотой Мухин".

В зрительном зале собрался весь коллектив театра, друзья, гости. Во время вручения премий актеры пофантазировали на тему истории возникновения премии Golden Mukhin, которая создана якобы в память о простом пастухе-китайце по имени Му Хин, погибшем на золотых приисках, и с тех пор его позолоченная статуя согревает сердца всех мечтающих о славе. Следом на сцену была доставлена и сама статуя.

Лауреаты премии

Официальная церемония открылась вручением премии в почетной номинации "Мэтр МГТ", лауреатом которой стал старейший актер театра, заслуженный артист России Виктор Шутов. "Самым снимающимся артистом" был назван Василий Шмаков. За "Лучшую роль в кино и на телевидении" премию получил Илья Малаков, сыгравший заглавную роль в "Легенде о Коловрате".

Лауреатами "Золотого Мухина" в разных актерских номинациях стали многие артисты Губернского театра, в числе которых были Анна Цанг, Наталья Карагодина, Людмила Менчинская, Дмитрий Карташов, Виктория Скицкая, Наталья Шклярук, Сергей Куницкий. Премии за "Лучшую женскую роль" (за роль Раневской, "Вишневый сад") удостоена Карина Андоленко, а Антон Хабаров получил "Золотого Мухина" за "Лучшую мужскую роль" (за роль Лопахина, "Вишневый сад"). Премией в номинации "Лучший актерский ансамбль" был также отмечен весь актерский состав спектакля "Вишневый сад".

Постановщик чеховской пьесы Сергей Безруков, выдвинутый на премию в номинации "Играющий режиссер" за спектакль "Высоцкий. Рождение легенды", где он является и режиссером-постановщиком, и одним из исполнителей роли Высоцкого, награды не получил. Худрук МГТ уступил "Золотого Мухина" в этой номинации другому "играющему режиссеру" Анне Горушкиной, которая сыграла Шарлотту в "Вишневом саде".

Лауреатами премии стали также хореограф Анна Гилунова, помощник режиссера Екатерина Михалькевич и рабочие сцены Сергей Мудрицкий и Евгений Гуськов, победившие в номинации "Самые артистичные монтировщики".

Кроме сотрудников МГТ "Золотой Мухин" был вручен многолетним друзьям и партнерам, которые помогают театру с первых дней существования. Премии получили партнеры театра - компания Mercury, концертный зал Барвиха Luxury Village, а также Фонд поддержки социокультурных проектов Сергея Безрукова.