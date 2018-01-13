Швейцарский режиссер показал в Петербурге акробатическую поэму о любви и истине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 января. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Один из самых востребованных европейских режиссеров Даниэле Финци Паска впервые показал в России свой спектакль "La Verit" ("Истина") - своеобразную вариацию на тему театрального занавеса к балету "Безумный Тристан" художника-сюрреалиста Сальвадора Дали. Петербуржцы увидели в субботу эту "акробатическую поэму о любви и истине" на сцене Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова (БДТ), где труппа будет гастролировать до 21 января.

"Я не занимаюсь цирком в чистом виде, а работаю в восточном направлении театра (с использованием опыта театральных традиций стран Востока - прим. ТАСС) и считаю, что каждый актер должен быть очень натренирован. Мы глубоко изучили творчество Дали, но особенно последний период, где мастер отходит от эпатажа и провокаций. Занавес посвящен Тристану и Изольде (персонажам средневекового рыцарского романа), поэтому мы периодически, но в очень легкой манере рассуждаем, что там нарисовано. Потому что правда или неправда в живописи Дали - это и в театральном мире тоже очень важный вопрос", - сказал режиссер перед петербургской премьерой своего спектакля, в котором соединились цирк, танец, живопись, музыка и пение.

За пять лет, прошедших со дня премьеры, спектакль был показан в 56 городах мира, и в нем постоянно появляются новые нюансы. "Это чудесная особенность нашего творчества - спектакль всегда живой, и завтра вы можете его улучшить", - пояснил режиссер. Он добавил, что специально для показов в Петербурге в спектакле включены фразы на русском языке.

Гастролям предшествовал Культурный форум

Этим гастролям предшествовало знакомство швейцарского режиссера с худруком БДТ Андреем Могучим, состоявшееся на Санкт-Петербургском культурном форуме, где обсуждались, в частности, и пути развития современного мирового театра. Как сказал петербургский режиссер, они с Даниэлем наши много общего в своих взглядах на искусство театра. Поэтому и выбор сцены для гастролей оказался вполне логичным.

"Для меня большая честь быть здесь и работать в театре с такой историей", - сказал режиссер накануне петербургской премьеры в Большом драматическом, который в будущем году отметит столетие. Могучий предложил Паске стать в 2019 году постановщиком юбилейного вечера БДТ. Режиссер обещал обдумать это предложение.

С Петербургом, где Паска встретил на нынешней неделе свой 54-й день рождения, режиссера связывают многие воспоминания. Здесь были показаны его цирковое шоу Corteo, спектакли "Донка" ("Послание Чехову") и "Bianco su Bianco ("Белое на белом"). В Мариинском театре в постановке этого мастера идут опера "Аида" и спектакль "Верди. Реквием".

Идеолог "театра ласки"

В наступившем году Паска мечтает предстать перед россиянами в еще одной своей ипостаси - как писатель. По его словам, на русский язык уже переведена книга "Театр ласки". В ней режиссер рассказывает об истории создания его труппы, где с некоторыми актерами он творчески и дружески связан уже более трех десятилетий. "Сейчас мы ищем издателя, который бы заинтересовался книгой", - сказал он.

Даниэле Финци Паска - не только режиссер, но и драматург, хореограф, клоун, а еще, по словам Могучего, он - "чрезвычайно открытый, обаятельный и очень искренний человек", исповедующий терапевтическое назначение театра - помогать людям примириться со страданием". Миллионам зрителей он известен по своим сценическим фантазиям в "Цирке дю Солей". Как постановщик церемонии закрытия XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи он посвятил шоу теме истории культуры. "Ведь мы любим Россию, потому что знаем, что сделали ваши писатели, художники, музыканты, ваш цирк и балет" - объяснил Паска свой выбор.