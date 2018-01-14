В Италии открывается фестиваль "Русские сезоны"

РИМ, 14 января. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия второго фестиваля российской культуры "Русские сезоны", организатором которого выступает правительство РФ, состоится в Национальной академии святой Цецилии в Риме.

Российскую делегацию в итальянской столице возглавит вице-премьер РФ Ольга Голодец. Ожидается, что также в церемонии открытия фестиваля примут участие министр культуры России Владимир Мединский и посол в Италии Сергей Разов.

"Не менее 40 городов Италии будет охвачено мероприятиями - их планируется более 250, и мы надеемся, что они соберут более 3 млн зрителей, - сообщил в беседе с ТАСС статс-секретарь - заместитель министра культуры Александр Журавский. - Выставки, театральные постановки, концерты симфонической музыки, балет, показы отечественного кино, выступления фольклорных коллективов, цирк, арт-фестивали, джаз - все лучшее и выдающееся, что мы имеем в отечественной культуре, будет представлено в Италии".

Открытие и особенности

Откроются "Русские сезоны" в Италии выступлением Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. В программе вечера прозвучат симфонии номер один и номер шесть Петра Чайковского. В программе запланировано выступление шестилетнего российского пианиста, ученика Дениса Мацуева и лауреата Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" Елисея Мысина.

Также в Национальной академии святой Цецилии откроется выставка "Чайковский. Симфония жизни", рассказывающая об истории создания композитором симфоний и его последней оперы "Иоланта". На выставке будут показаны фотопортреты Чайковского, рукописи симфоний, обложки первых и прижизненных изданий сочинений, предоставленные Всероссийским музейным объединением музыкальной культуры имени М. И. Глинки (Российским национальным музеем музыки).

По словам Журавского, особенностью "Русских сезонов" в Италии станет активное участие драматических театров, среди которых - Большой, Мариинский, Александринский, Театр наций, Вахтанговский, "Et Cetera" и Театр Моссовета. Особый интерес итальянского зрителя должна вызвать премьера ледового шоу Ильи Авербуха "Ромео и Джульетта" по произведению Уильяма Шекспира, рассказывающему об итальянских влюбленных. Как ранее заявляла вице-премьер РФ Ольга Голодец, шоу Авербуха станет "ярким событием для итальянской публики".

Программа фестиваля

В рамках фестиваля, который продлится до конца 2018 года, запланировано более 250 мероприятий, в том числе около 60 концертов симфонической музыки, более 50 театральных постановок, более 40 балетных спектаклей и обширную выставочную программу. Тематика и формат мероприятий "Русских сезонов" разнообразны - от концертов классической музыки и театральных постановок до фестиваля молодых кинематографистов, гастрономических выставок и просветительских проектов.

В частности, в январе жители и гости города Казерта смогут посетить выставку "Русский двор", организованную Государственным Эрмитажем, в феврале в Венеции пройдет выставка "Реальность утопии. Искусство русского плаката ХХ века", а в марте в нескольких городах Италии Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона покажет спектакль "Спящая красавица".

В начале мая в Риме общественная организация содействия развитию военно-исторической реконструкции "Доблесть веков" проведет чемпионат мира по историческому средневековому бою "Битва Наций", а в городе Сирмионе в это время пройдет фестиваль российского кино, в рамках которого зрители познакомятся с картинами для семейного просмотра, для детей и молодежи, а также с анимационными фильмами.

На протяжении августа музей-заповедник "Кижи" в нескольких городах Италии представит программу "Открой калитку", рассказывающую о культурных и гастрономических особенностях Русского Севера. В октябре в провинции Латина состоится Международный цирковой фестиваль "Citta di Latina" с участием Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского.

В ноябре в Милане театр имени Вахтангова представит зрителям спектакль "Евгений Онегин", а в Риме в это время пройдет выставка "Иконы "Русских сезонов", представленная Государственным центральным театральным музеем имени А. А. Бахрушина. В декабре, ближе к завершению "Русских сезонов", в итальянской столице пройдет фестиваль "Отцы и дети. Сопоставление поколений" с участием православных музыкальных коллективов.

"Русские сезоны" в Японии

Впервые фестиваль "Русские сезоны" прошел в 2017 году в Японии и собрал более 3,5 млн зрителей в 42 городах страны.

Открытие "Русских сезонов" в Японии состоялось в июне 2017 года в рамках гастролей Государственного академического Большого театра России. Участие в церемонии открытия приняли зампред правительства РФ Ольга Голодец и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

За время проведения "Русских сезонов" в Японии по всей стране прошли порядка 250 мероприятий. Были представлены более 20 российских учреждений культуры, среди которых Большой и Мариинский театры, Эрмитаж, Симфонический оркестр Московской филармонии и Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, Московский цирк Никулина и другие.