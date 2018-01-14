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В Риме открылась фотовыставка "Окна Иркутска. Двери Венеции"

Культура
14 января, 11:14 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Алексей Букалов

Проект посвящен теме сохранения архитектурно-художественного наследия современных городов

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РИМ, 14 января. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Фотовыставка, принявшая первых посетителей 13 января в Российском центре науки и культуры в Риме, называется: "Окна Иркутска. Двери Венеции". В залах Русского дома размещены 1300 фотографий, как бы перекидывающих визуальный мост из Сибири на Апеннины.

Перекличка городских фасадов, как диалог между культурами, - в этом состоит замысел экспозиции, организованной Россотрудничеством по инициативе Фонда "Наследие иркутских меценатов". Его руководитель Марина Кондопшова пояснила журналистам замысел выставки: "Проект объединяет очень разные страны - Италию и Россию, очень разные, но невероятно самобытные города: Венецию и Иркутск. Это взгляд многих людей на то, как они видят свой родной город, его красоту, его детали, передающие и сохраняющие веками накопленную энергетику".

Авторами представленных работ стали более 60 фотопрофессионалов и любителей из Сибири и Европы.

Русско-итальянский проект посвящен теме сохранения архитектурно-художественного наследия современных городов. В Иркутске элементом такого наследия являются деревянные окна, а в Венеции - двери. Часть из них в сентябре 2017 года была представлена на выставке в рамках "Фестиваля дерева" в городе Канту (область Ломбардия), где сохранению традиций уделяют большое внимание.

Выставка в РЦНК будет открыта до 18 января.

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