Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра открыл "Русские сезоны" в Италии

РИМ, 14 января. /ТАСС/. Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева открыл второй фестиваль российской культуры "Русские сезоны" в Национальной академии святой Цецилии в Риме. Прозвучали симфонии номер один и номер шесть Петра Чайковского, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В торжественной церемонии открытия приняли участие вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец и статс-секретарь Совета министров Италии Мария Елена Боски.

Голодец подчеркнула, что Россию и Италию связывают многолетние отношения во всех сферах. "Наши культурные связи насчитывают много столетий. На нашей земле множество выдающихся произведений архитектуры созданы итальянскими мастерами - Фиорованти, Расстрелли. Среди итальянской публики большую популярность снискали произведения Достоевского, Толстого; русских композиторов - Чайковского, Шостаковича, Рахманинова.

Итальянскую публику ждут гастроли Большого театра, Симфонического оркестра Московской филармонии, выставки из коллекций Эрмитажа", - сказала Голодец. Она поблагодарила итальянских коллег за их "огромнейшую поддержку" и пожелала "Русским сезонам" "открыть дорогу к новым совместным проектам и помочь нашим народам лучше узнать и понять друг друга".

О фестивале в Риме

Как ранее заявлял ТАСС заместитель министра культуры Александр Журавский, программа фестиваля охватит не менее 40 городов Италии, ожидается, что мероприятия "Русских сезонов" соберут более 3 млн зрителей.

В рамках фестиваля, который продлится до конца 2018 года, запланировано более 250 мероприятий, в том числе около 60 концертов симфонической музыки, более 50 театральных постановок, более 40 балетных спектаклей и обширная выставочная программа. Тематика и формат мероприятий "Русских сезонов" разнообразны - от концертов классической музыки и театральных постановок до фестиваля молодых кинематографистов, гастрономических выставок и просветительских проектов.

"Русские сезоны" в Японии

Впервые фестиваль "Русские сезоны" прошел в 2017 году в Японии и собрал более 3,5 млн зрителей в 42 городах страны. Торжественное открытие "Русских сезонов" в Японии состоялось в июне 2017 года в рамках гастролей Государственного академического Большого театра России.

За время проведения "Русских сезонов" в Японии по всей стране прошли порядка 250 мероприятий. Были представлены более 20 российских учреждений культуры, среди которых - Большой и Мариинский театры, Эрмитаж, Симфонический оркестр Московской филармонии и Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, Московский цирк Никулина и другие.