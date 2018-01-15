Фестиваль "Гончаров-100" пройдет в Москве

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Фестиваль, посвященный 100-летию со дня рождения театрального режиссера и педагога, народного артиста СССР Андрея Гончарова (1918-2001), пройдет в понедельник Москве.

"Смотр под названием "Гончаров-100" организован Московским академическим театром имени Владимира Маяковского совместно с Российским институтом театрального искусства (ГИТИС) и Театром на Малой Бронной", - сообщила ТАСС пресс-атташе Театра Маяковского Олеся Вартанова. Она подчеркнула, что именно с Театром Маяковского, ГИТИСом и Театром на Малой Бронной была связана основная деятельность Гончарова. "На этих трех площадка в течение понедельника одновременно будут проходить встречи, конференции, кинопоказы и концерты с участием тех, кто учился и был тесно связан с творчеством легендарного режиссера и педагога", - проинформировала собеседница агентства.

Вартанова рассказала, что в "Маяковке" фестиваль откроется в 12:00 мск показом спектакля "Девятьподесять" (об истории Театра Маяковского). Затем состоится встреча "Гончаров-педагог", которая объединит воспитанников Гончарова разных лет. Среди участников: Игорь Костолевский (выпуск 1973 года), Сергей Рубеко (1977), Любовь Руденко (1981), Анатолий Лобоцкий (1985), Ольга Прокофьева (1985) и многие другие.

"Андрей Александрович Гончаров был одареннейшим человеком, он понимал, куда ведет и чего хочет. Он существовал на таком градусе, что хотел, чтобы ты тоже поднялся на этот градус. Гончаров был действительно рыцарем театра, кроме театра ничего другого у него не было, он этим жил", - так характеризовал своего учителя Игорь Костолевский, чьи слова процитировала пресс-атташе Театра Маяковского.

Она сообщила, что в афишу фестиваля также включена встреча с народной артисткой РСФСР Светланой Немоляевой, которая поделится воспоминаниями о работе Гончарова над такими спектаклями, как "Трамвай "Желание", "Бег", "Кошка на раскаленной крыше", "Беседы с Сократом". Тема еще одной встречи - "Гончаров и режиссеры". В ней примут участие Евгений Каменькович (выпускник Гончарова, ныне художественный руководитель Театра "Мастерская Петра Фоменко"), Леонид Хейфец, Юрий Иоффе и специально приехавший на это событие Стафис Левафинос (выпускник Гончарова, ныне художественный руководитель Национального театра Греции).

Основная сцена Театра Маяковского станет открытым кинозалом, где у всех желающих будет возможность познакомиться с творчеством Гончарова, заключила пресс-атташе "Маяковки".

О Гончарове

С именем режиссера и педагога, народного артиста СССР Андрея Гончарова (1918-2001) связан расцвет Московского академического театра им. Маяковского, а также становление режиссерского факультета ГИТИСа и воспитание более сотни актеров и режиссеров российского театра. Ученики Гончарова выступали не только на российской, но и на мировой сцене. В их числе - Петр Фоменко, Эймунтас Някрошюс, Сергей Голомазов, Евгений Каменькович.

Среди воспитанных Гончаровым артистов - Игорь Костолевский, Сергей Рубеко, Татьяна Орлова, Любовь Руденко, Анатолий Лобоцкий, Ольга Прокофьева, Анна Ардова и другие.

Андрей Гончаров возглавлял Театр Маяковского с 1967 по 2001 год. За 34 года им были поставлены многие спектакли, в числе самых знаменитых - "Трамвай "Желание", "Человек из Ламанчи", "Бег", "Закат", "Леди Макбет Мценского уезда", "Банкрот" и "Жертва века".