Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.01:
$ 56.6
€ 68.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фестиваль "Гончаров-100" пройдет в Москве

Культура
15 января, 0:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС

Основная сцена Театра Маяковского станет открытым кинозалом, где у всех желающих будет возможность познакомиться с творчеством режиссера

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Фестиваль, посвященный 100-летию со дня рождения театрального режиссера и педагога, народного артиста СССР Андрея Гончарова (1918-2001), пройдет в понедельник Москве.

"Смотр под названием "Гончаров-100" организован Московским академическим театром имени Владимира Маяковского совместно с Российским институтом театрального искусства (ГИТИС) и Театром на Малой Бронной", - сообщила ТАСС пресс-атташе Театра Маяковского Олеся Вартанова. Она подчеркнула, что именно с Театром Маяковского, ГИТИСом и Театром на Малой Бронной была связана основная деятельность Гончарова. "На этих трех площадка в течение понедельника одновременно будут проходить встречи, конференции, кинопоказы и концерты с участием тех, кто учился и был тесно связан с творчеством легендарного режиссера и педагога", - проинформировала собеседница агентства.

Вартанова рассказала, что в "Маяковке" фестиваль откроется в 12:00 мск показом спектакля "Девятьподесять" (об истории Театра Маяковского). Затем состоится встреча "Гончаров-педагог", которая объединит воспитанников Гончарова разных лет. Среди участников: Игорь Костолевский (выпуск 1973 года), Сергей Рубеко (1977), Любовь Руденко (1981), Анатолий Лобоцкий (1985), Ольга Прокофьева (1985) и многие другие.

"Андрей Александрович Гончаров был одареннейшим человеком, он понимал, куда ведет и чего хочет. Он существовал на таком градусе, что хотел, чтобы ты тоже поднялся на этот градус. Гончаров был действительно рыцарем театра, кроме театра ничего другого у него не было, он этим жил", - так характеризовал своего учителя Игорь Костолевский, чьи слова процитировала пресс-атташе Театра Маяковского.

Она сообщила, что в афишу фестиваля также включена встреча с народной артисткой РСФСР Светланой Немоляевой, которая поделится воспоминаниями о работе Гончарова над такими спектаклями, как "Трамвай "Желание", "Бег", "Кошка на раскаленной крыше", "Беседы с Сократом". Тема еще одной встречи - "Гончаров и режиссеры". В ней примут участие Евгений Каменькович (выпускник Гончарова, ныне художественный руководитель Театра "Мастерская Петра Фоменко"), Леонид Хейфец, Юрий Иоффе и специально приехавший на это событие Стафис Левафинос (выпускник Гончарова, ныне художественный руководитель Национального театра Греции).

Основная сцена Театра Маяковского станет открытым кинозалом, где у всех желающих будет возможность познакомиться с творчеством Гончарова, заключила пресс-атташе "Маяковки".

О Гончарове

С именем режиссера и педагога, народного артиста СССР Андрея Гончарова (1918-2001) связан расцвет Московского академического театра им. Маяковского, а также становление режиссерского факультета ГИТИСа и воспитание более сотни актеров и режиссеров российского театра. Ученики Гончарова выступали не только на российской, но и на мировой сцене. В их числе - Петр Фоменко, Эймунтас Някрошюс, Сергей Голомазов, Евгений Каменькович.

Среди воспитанных Гончаровым артистов - Игорь Костолевский, Сергей Рубеко, Татьяна Орлова, Любовь Руденко, Анатолий Лобоцкий, Ольга Прокофьева, Анна Ардова и другие.

Андрей Гончаров возглавлял Театр Маяковского с 1967 по 2001 год. За 34 года им были поставлены многие спектакли, в числе самых знаменитых - "Трамвай "Желание", "Человек из Ламанчи", "Бег", "Закат", "Леди Макбет Мценского уезда", "Банкрот" и "Жертва века".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Известия": Совет Федерации может разработать санкции против некоторых членов WADA
2
На Гавайях изменили процедуру оповещения жителей о чрезвычайной ситуации
3
В КПРФ утверждают, что Грудинин не имел ценных бумаг на 7,5 млрд рублей
4
Путин сравнил коммунистическую идеологию с христианством
5
"Мы были нормальными парнями, умели жить": 70 лет со дня рождения Валерия Харламова
6
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
7
AFP: во Франции задержали бизнесмена, подозреваемого в причастности к делу Керимова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама