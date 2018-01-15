Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.01:
$ 56.36
€ 68.82
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чеченский ансамбль танца "Вайнах" отправится в тур в Грузию и Азербайджан

Культура
15 января, 15:26 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 15, января. /ТАСС

Художественный руководитель и ведущие солисты ансамбля проведут также мастер-классы для грузинских и азербайджанских танцевальных коллективов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГРОЗНЫЙ, 15 января. /ТАСС/. Ансамбль танца "Вайнах" из Чечни в феврале отправится в международный гастрольный тур в Азербайджан и Грузию, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе творческого коллектива.

"У нас в 2018 году запланированы выступления ансамбля за пределами страны - в Грузии и Азербайджане. 11 февраля артисты выступят в Баку, а 12-13 февраля они уже будут в Тбилиси", - сказали в пресс-службе.

Выступление артистов пройдет в рамках проекта "Из Грозного - с любовью".

"Это обширный творческий проект. Кроме хореографической программы зрители увидят выставки работ художников из Чечни и книг чеченских писателей, а также фотовыставку, которая расскажет об истории Грозного - от зарождения города до нынешнего дня", - уточнили в пресс-службе.

Также художественный руководитель ансамбля Аднан Мажидов и ведущие солисты "Вайнаха" проведут мастер-классы для грузинских и азербайджанских танцевальных коллективов. "Возможно, что в итоге будет создана общая хореографическая программа, артисты представят совестное выступление с местными ансамблями", - добавили в пресс-службе.

Чеченский государственный ансамбль танца "Вайнах" создан в 1939 году как ансамбль песни и танца, в нем начинал творческий путь самый знаменитый танцор республики - Герой Социалистического Труда Махмуд Эсамбаев. За 78 лет своей истории коллектив дважды останавливал деятельность, во время депортации чеченцев и ингушей в 1944 году и в период военных действий в 1999-2000 годах. Награжден многими званиями, является кавалером ордена имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Кадырова, лауреатом премии правительства РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Чечня
Страны
Россия Грузия Азербайджан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Неизвестные в масках напали на школьников в Перми
2
Источник: Великобритания направила истребители для перехвата российских самолетов
3
Что известно о нападении на школьников в Перми
4
В КПРФ утверждают, что Грудинин не имел ценных бумаг на 7,5 млрд рублей
5
МОК не понравился красный цвет, в который могли быть выкрашены российские бобы на ОИ-2018
6
"Ведомости": в администрации президента готовят программу новой бюджетной политики
7
Песков: выводы о безопасности в школах стоит делать после расследования инцидента в Перми
Темы дня
Новости партнеров
Реклама