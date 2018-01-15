Чеченский ансамбль танца "Вайнах" отправится в тур в Грузию и Азербайджан

ГРОЗНЫЙ, 15 января. /ТАСС/. Ансамбль танца "Вайнах" из Чечни в феврале отправится в международный гастрольный тур в Азербайджан и Грузию, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе творческого коллектива.

"У нас в 2018 году запланированы выступления ансамбля за пределами страны - в Грузии и Азербайджане. 11 февраля артисты выступят в Баку, а 12-13 февраля они уже будут в Тбилиси", - сказали в пресс-службе.

Выступление артистов пройдет в рамках проекта "Из Грозного - с любовью".

"Это обширный творческий проект. Кроме хореографической программы зрители увидят выставки работ художников из Чечни и книг чеченских писателей, а также фотовыставку, которая расскажет об истории Грозного - от зарождения города до нынешнего дня", - уточнили в пресс-службе.

Также художественный руководитель ансамбля Аднан Мажидов и ведущие солисты "Вайнаха" проведут мастер-классы для грузинских и азербайджанских танцевальных коллективов. "Возможно, что в итоге будет создана общая хореографическая программа, артисты представят совестное выступление с местными ансамблями", - добавили в пресс-службе.

Чеченский государственный ансамбль танца "Вайнах" создан в 1939 году как ансамбль песни и танца, в нем начинал творческий путь самый знаменитый танцор республики - Герой Социалистического Труда Махмуд Эсамбаев. За 78 лет своей истории коллектив дважды останавливал деятельность, во время депортации чеченцев и ингушей в 1944 году и в период военных действий в 1999-2000 годах. Награжден многими званиями, является кавалером ордена имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Кадырова, лауреатом премии правительства РФ.