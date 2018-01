Умерла лидер рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан

Выступление группы The Cranberries на сцене Moon Palace Arena в Канкуне, Мексика, 2017 год © EPA/ALONSO CUPUL

Папа Римский Иоанн Павел II приветствует вокалистку ирландской группы The Cranberries Долорес О'Риордана в Ватикане, 2001 год © REUTERS/Vatican

Выступление группы The Cranberries на сцене Moon Palace Arena в Канкуне, Мексика, 2017 год © EPA/ALONSO CUPUL

Папа Римский Иоанн Павел II приветствует вокалистку ирландской группы The Cranberries Долорес О'Риордана в Ватикане, 2001 год © REUTERS/Vatican

ТАСС, 15 января. Лидер ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в возрасте 46 лет. Об этом сообщило британское издание Daily Mail со ссылкой на заявление, распространенное представителями певицы.

"Певица Долорес О'Риордан внезапно скончалась в Лондоне сегодня, ей было 46 лет. Она была в Лондоне на коротком сеансе звукозаписи, и в последнее время у нее было плохое состояние здоровья. В настоящее время никаких дополнительных данных нет. Члены семьи в шоке от услышанных новостей и попросили не беспокоить их в это трудное время", - приводит Daily Mail текст заявления.

"Мы все очень-очень любили ее. Я был подавлен, услышав сегодня, что она так рано нас покинула", - цитирует друга семьи О’Риордан Лиама Макнамары ирландская версия британского издания Mirror.

Долорес О’Риордан была вокалисткой рок-группы The Cranberries с 1990 года. В 1994 году группа записала композицию Zombie, прославившую коллектив и получившую в 1995 году награду MTV Europe Music Awards в номинации "Лучшая песня". Последний альбом группы под названием "Something Else" вышел 28 апреля 2017 года.

ТАСС/Reuters