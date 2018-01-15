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Умерла лидер рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан

Культура
15 января, 20:15 дата обновления: 15 января, 21:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС

Певица ушла из жизни в возрасте 46 лет

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Долорес О'Риордан во время выступления в Фрауэнфельде, Швейцария, 2000 год
Долорес О'Риордан во время выступления в Фрауэнфельде, Швейцария, 2000 год
Долорес О'Риордан во время выступления в Фрауэнфельде, Швейцария, 2000 год
© AP photo/Arno Balzarini
Папа Римский Иоанн Павел II приветствует вокалистку ирландской группы The Cranberries Долорес О'Риордана в Ватикане, 2001 год
Папа Римский Иоанн Павел II приветствует вокалистку ирландской группы The Cranberries Долорес О'Риордана в Ватикане, 2001 год
Папа Римский Иоанн Павел II приветствует вокалистку ирландской группы The Cranberries Долорес О'Риордана в Ватикане, 2001 год
© REUTERS/Vatican
Долорес О’Риордан, 2007 год
Долорес О’Риордан, 2007 год
Долорес О’Риордан, 2007 год
© EPA/TRACEY NEARMY
Долорес О'Риордан с наградой Border Breakers Awards 2008 в Каннах, Франция, 2008 год
Долорес О'Риордан с наградой Border Breakers Awards 2008 в Каннах, Франция, 2008 год
Долорес О'Риордан с наградой Border Breakers Awards 2008 в Каннах, Франция, 2008 год
© REUTERS/Gilbert Tourte
Долорес О'Риордан выступает на сцене во время концерта в Люблине, Польша, 2016 год
Долорес О'Риордан выступает на сцене во время концерта в Люблине, Польша, 2016 год
Долорес О'Риордан выступает на сцене во время концерта в Люблине, Польша, 2016 год
© EPA/WOJCIECH PACEWICZ
Выступление группы The Cranberries на сцене Moon Palace Arena в Канкуне, Мексика, 2017 год
Выступление группы The Cranberries на сцене Moon Palace Arena в Канкуне, Мексика, 2017 год
Выступление группы The Cranberries на сцене Moon Palace Arena в Канкуне, Мексика, 2017 год
© EPA/ALONSO CUPUL
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Долорес О'Риордан во время выступления в Фрауэнфельде, Швейцария, 2000 год
© AP photo/Arno Balzarini
Папа Римский Иоанн Павел II приветствует вокалистку ирландской группы The Cranberries Долорес О'Риордана в Ватикане, 2001 год
© REUTERS/Vatican
Долорес О’Риордан, 2007 год
© EPA/TRACEY NEARMY
Долорес О'Риордан с наградой Border Breakers Awards 2008 в Каннах, Франция, 2008 год
© REUTERS/Gilbert Tourte
Долорес О'Риордан выступает на сцене во время концерта в Люблине, Польша, 2016 год
© EPA/WOJCIECH PACEWICZ
Выступление группы The Cranberries на сцене Moon Palace Arena в Канкуне, Мексика, 2017 год
© EPA/ALONSO CUPUL

ТАСС, 15 января. Лидер ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в возрасте 46 лет. Об этом сообщило британское издание Daily Mail со ссылкой на заявление, распространенное представителями певицы.

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Долорес О'Риордан

Биография лидера рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан

"Певица Долорес О'Риордан внезапно скончалась в Лондоне сегодня, ей было 46 лет. Она была в Лондоне на коротком сеансе звукозаписи, и в последнее время у нее было плохое состояние здоровья. В настоящее время никаких дополнительных данных нет. Члены семьи в шоке от услышанных новостей и попросили не беспокоить их в это трудное время", - приводит Daily Mail текст заявления.

"Мы все очень-очень любили ее. Я был подавлен, услышав сегодня, что она так рано нас покинула", - цитирует друга семьи О’Риордан Лиама Макнамары ирландская версия британского издания Mirror.

Долорес О’Риордан была вокалисткой рок-группы The Cranberries с 1990 года. В 1994 году группа записала композицию Zombie, прославившую коллектив и получившую в 1995 году награду MTV Europe Music Awards в номинации "Лучшая песня". Последний альбом группы под названием "Something Else" вышел 28 апреля 2017 года.

ТАСС/Reuters

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