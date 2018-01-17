САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Труппа Приморской сцены Мариинского театра выступит в Петербурге. До конца недели артисты покажут четыре постановки, сообщил ТАСС инициатор гастролей поездки художественный руководитель Мариинского театра, народный артист России Валерий Гергиев.

"Это наши артисты, Мариинского театра, они живут и трудятся во Владивостоке, они созрели вполне для того, чтобы показать свои работы здесь, на нашей исторической сцене, в сопровождении оркестра Мариинского театра", - сказал Гергиев. По его словам, для него было важно "дать возможность петербуржцам познакомиться с тем, как развивается труппа Приморской сцены".

Откроются гастроли премьерой балета "Корсар" в постановке главного балетмейстера Приморской сцены Мариинского театра Эльдара Алиева (с использованием фрагментов хореографии Мариуса Петипа). Будут показаны также спектакль "Жизель" в хореографии Жана Коралли, Жюля Перро, Мариуса Петипа, "Кармен-сюита" Жоржа Бизе - Родиона Щедрина в хореографии Альберто Алонсо и "Блудный сын" Сергея Прокофьева в хореографии Джорджа Баланчина.

В главных партиях гастрольных спектаклей выступят ведущие солисты балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра Анна Самострелова, Ирина Сапожникова, Канат Надырбек, Сергей Уманец. За пульт Симфонического оркестра Мариинского театра встанут главный дирижер Приморской сцены Павел Смелков и Антон Торбеев.

Балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра - интернациональный коллектив, в состав которого входят танцовщики из России, Украины, Киргизии, Молдавии, Японии, Бразилии, США, Великобритании, Италии и Испании. Солисты и артисты труппы являются дипломантами и лауреатами международных конкурсов, стипендиатами крупных фондов.

Предыдущие гастроли балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра с успехом прошли на исторической сцене Мариинского театра в августе 2017 года.