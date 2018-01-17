В Нидерландах обнаружили неизвестные ранее рисунки Ван Гога

ГААГА, 17 января. /ТАСС/. Сотрудники музея Ван Гога в Амстердаме установили авторство двух рисунков, ранее считавшихся работами неизвестных авторов. Как сообщает сайт учреждения, проведенное специалистами исследование позволило сделать вывод, что работы действительно были созданы самим Ван Гогом.

Речь идет о рисунке "Холм Монмартр с каменоломней" (март 1886 года), принадлежащем арт-фонду Van Vlissingen, и работе "Холм Монмартр", находящейся на балансе музея Ван Гога. Установить их подлинное авторство помогла экспертиза, в ходе которой сравнивались композиция, стиль, техника, материалы и проверялось происхождение рисунков.

"Автор обоих рисунков один и тот же человек, и стилистически они повторяют наброски начала 1886 года, которые он нарисовал еще в Антверпене, а затем в Париже, в мастерской Кормона, - заявила старший исследователь музея Тэйо Меедендорп. - В контексте творчества Ван Гога, эти две поразительных работы демонстрируют, что в то время художник все еще активно искал свой стиль в зимне-весенний период 1886 года. Они показывают один из этапов учебного процесса Ван Гога - в Париже он заново нашел себя, но здесь он по-прежнему идет по традиционному художественному пути".

Как отмечают в музее, рисунок "Холм Монмартр с каменоломней" изначально был частью коллекции Винсента и Тео Ван Гогов. После смерти Тео, его вдова Джоанна передала работу торговцу предметами искусства в голландском Харлеме в 1911 году. Он продал рисунок в 1917 году, после чего о нем ничего не было известно. С тех пор работа нигде не выставлялась и не указывалась ни в одной публикации, посвященной художнику.

Теперь посмотреть на рисунки можно будет на выставке Impressionism & Beyond ("Импрессионизм и не только"), которая проходит с 16 января по 6 марта в музее Сингера в городе Ларен. Также там будут представлены работы французских импрессионистов, пост-импрессионистов и экспрессионистов из коллекции Van Vlissingen.

Винсент Ван Гог - нидерландский художник-постимпрессионист. Он создал более 2 тыс. произведений, включая 930 картин, 1100 рисунков и эскизов. При жизни за существенную сумму была продана только одна его работа - "Красные виноградники в Арле". Большую часть своей жизни художник прожил в бедности. Однако сейчас работы Ван Гога входят в список самых дорогих картин мира.