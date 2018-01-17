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Юбилей Высоцкого отметят масштабным проектом в российских городах

Культура
17 января, 15:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС

Мероприятие пройдет при участии артистов театра и кино

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МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Масштабный творческий проект "Высоцкий в нашем городе", приуроченный к 80-летию со дня рождения поэта и актера, стартует 27 января. Об этом в среду сообщил его сын, директор Государственного культурного центра-музея В. С. Высоцкого Никита Высоцкий.

"Проект "Высоцкий в нашем городе" начнется 27 января в Нижнекамске, который стал базовым благодаря позиции местного руководства. Далее будет Саратов, Краснодар, Ростов-на-Дону. Состав участников не будет постоянным", - сказал Высоцкий, уточнив, что "паровозами" творческого проекта будут Дмитрий Певцов, Гоша Куценко, Ольга Кормухина и Алексей Белов, Сергей Гармаш, Дмитрию Дюжев, Сергей Галанин и другие артисты.

Заслуженный артист России Гоша Куценко назвал 25 января - день рождения Владимира Высоцкого - "экзаменом памяти". "Нет такого актера, певца, который не испытывал бы волнение перед репертуаром Владимира Семеновича", - подчеркнул он, признавшись, что именно с песен Высоцкого началась его собственная музыкальная карьера.

Певица Ольга Кормухина выразила надежду, что проект привлечет внимание молодежи. "Когда я была маленькой, из каждого окошка звучал Высоцкий, - вспомнила певица. - Это нас воспитывало, многие жизненно важные вещи я познавала в том числе через его творчество". С нею согласился народный артист России Дмитрий Певцов, предложив ввести произведения Высоцкого в школьную программу по литературе.

Владимир Высоцкий (1938-1980) - советский певец, поэт и актер. Автор и исполнитель более 600 песен, в числе которых - "Баллада о борьбе", "Песня о друге", "Большой Каретный", "Кони привередливые".

Играл в Московском театре драмы и комедии на Таганке, снимался в фильмах "Место встречи изменить нельзя", "Служили два товарища", "Плохой хороший человек" и других. В 1986 году Высоцкому посмертно было присвоено звание "Заслуженный артист РСФСР", а в 1987 присуждена Государственная премия СССР.

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