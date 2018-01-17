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На Украине запретили прокат российского фильма "Матильда"

Культура
17 января, 22:20 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 17, января. /ТАСС

Причиной запрета стало участие в киноленте музыканта, который находится в украинском черном списке

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КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Украинские власти запретили прокат российского фильма "Матильда" на территории страны. Как сообщил в среду член экспертного совета при государственном агентстве по вопросам кино (Госкино) Украины Дмитрий Капранов, причиной этому стало участие в фильме музыканта, который находится в украинском черном списке.

"Вот сейчас мы не разрешили прокат "Матильды" по формальным критериям. Музыкант, который там все это дело делал, он в черном списке. Наши зрители могут спросить: как так, всего лишь музыкант, а вы запрещаете. А в ответ я могу сказать: вы готовы покупать на базаре арбузы с нитратами? Да, там есть витамины, но там есть и нитраты. Эти люди из черного списка - это нитраты, они есть, значит, продукция считается ядовитой", - приводит его слова телевизионная служба новостей канала "1+1".

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Ранее министерство культуры Украины по представлению Службы безопасности составило список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, которым запрещен въезд в страну. В нем числятся более 140 российских артистов, среди них - режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Валентин Гафт, Олег Табаков, Валентина Талызина, Валентина Теличкина, Наталья Варлей, певцы Лев Лещенко, Иосиф Кобзон. Черный список периодически пополняется новыми именами, в частности, накануне в него были добавлены режиссер Никита Михалков, певцы Дмитрий Фомин, Василий Вакуленко (Баста) и телеведущий Дмитрий Шепелев.

Фильм Алексея Учителя "Матильда" вышел на экраны в октябре 2017 года. Скандал вокруг него возник в связи с разгоревшейся ранее дискуссией, инициированной депутатом Госдумы, экс-прокурором Крыма Натальей Поклонской. Депутат добивалась, чтобы фильм не вышел в прокат, так как, по ее мнению, он оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих. Режиссер же называл недопустимыми попытки Поклонской повлиять на прокатную судьбу фильма.

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Персоны
Табаков, Олег Павлович Кобзон, Иосиф Давыдович Гафт, Валентин Иосифович Михалков, Никита Сергеевич Поклонская, Наталья Владимировна
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