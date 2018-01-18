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Минкультуры: законность продажи билетов на "Приключения Паддингтона 2" в январе проверят

Культура
18 января, 16:10 UTC+3

По словам замминистра культуры Сергея Обрывалина, данный случай - вопиющее нарушение законодательства

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МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министерство культуры РФ обратилось в надзорные органы с целью проверить законность старта продаж билетов на фильм "Приключения Паддингтона - 2" с 18 января. Об этом в четверг заявил заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

"Еще 10 января компания "Вольга" была проинформирована о дате начала проката картины "Приключения Паддингтона - 2" - с 1 февраля 2018 года, - сказал замминистра. - Сегодня организована контрольная закупка билета на сеанс фильма - 18 января, "Приключения Паддингтона - 2". В связи с этим нами направлено заявление в соответствующие органы надзора".

"Данный случай - вопиющее нарушение законодательства, так как продажи билетов на сеансы до 1 февраля ввиду отсутствия законных оснований осуществляться не могут", - указал он.

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